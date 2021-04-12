Идеи и пожелания
Уважаемые жители близлежащих домов к скверу им. Пушкина! ⠀
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Приглашаем Вас поделиться идеями по благоустройству сквера им. Пушкина в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения».⠀
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Собрание пройдет 13 апреля в 18:00. ⠀
Место проведения — ул. Орджоникидзе, 63, (Библиотека-филиал № 2) ⠀
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Идеи и пожелания станут основой для проекта благоустройства. ⠀
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Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/7pGbs5hmEAJfdtZC8
Также просим Вас рассказать о мероприятии своим соседям, чтобы больше людей могли узнать о встрече и посетить ее!⠀