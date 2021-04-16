Игорь Артамонов поделился планами благоустройства Ельца и Липецка

Липецк и Елец благоустроят с учётом предложений и пожеланий жителей. О планах по преображению городов сегодня рассказал руководитель региона в ходе своего выступления с ежегодным докладом на сессии областного парламента.

Большая работа запланирована в рамках реализации программы Елец 2.0. Реконструируют ДК Железнодорожников и благоустроят прилегающий к нему парк. Капитально отремонтируют улицу Коммунаров, на эти цели выделено 396,5 млн рублей. К особой экономической зоне построят дорогу. Завершат капремонт городской бани. В объект вложат 31,2 млн рублей, создадут два общих отделения, одно – повышенной комфортности, откроют буфет, гардероб, парикмахерскую, массажный и медицинский кабинеты. По поручению главы региона в Ельце модернизируют стоматологическую поликлинику. Она станет комфортнее и сможет принимать больше пациентов. В древнем городе продолжится благоустройство парков, скверов и дворовых территорий.

«В Ельце будет проведена комплексная работа, результатом которой станет серьёзное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан», – отметил Игорь Артамонов.

В областном центре будут ремонтировать дороги и наводить массовый порядок – на улицах, во дворах, в подъездах многоквартирных домов. В плане – благоустройство 59 общественных пространств Липецка. Как пояснил глава региона, работы проведут для жителей и обязательно с учётом мнения горожан.

«Мы выделяем очень большой объём средств на ремонт дорог в Липецке и на благоустройство города, – прокомментировал Игорь Артамонов. – Акцент, конечно, на жителях. Мы радикально перестраиваем работу с населением и видим результат. У нас снижается число обращений по самым проблемным отраслям – ЖКХ, дороги, здравоохранение, благоустройство. Мы сегодня обязываем руководителей школ, медучреждений, управляющих компаний предоставлять свои контакты людям, чтобы они имели возможность напрямую обратиться с вопросами, претензиями и предложениями».