Первая ярмарка в Ельце

Сегодня в воскресенье 18 апреля в Ельце состоялась первая в этом году универсальная ярмарка.

Торговые ряды располагались на улицах Коммунаров (от ул. Советской до ул. Октябрьской) и Мира (на от ул. Коммунаров до ул. Профсоюзной). При этом движение по привычным маршрутам и магистралям не перекрывалось, что оказалось удобно для ельчан, особенно автомобилистов.

Продавцы соблюдали меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Как и прежде, в работе ярмарки были задействованы специалисты городских санветслужб.

С 8 утра на улице Мира в районе дома № 139 дежурили 2 грузовика для бесплатной доставки ельчанам приобретенного ими на ярмарке зерна и других сельхозпродуктов. До 14 часов (время окончания торга) на улице Октябрьской возле дома № 134 работали два биотуалета.

Не смотря на начавшийся ближе к полудню дождь, ельчане покупали различные продукты по сниженным ценам, а также саженцы, рассаду и семена (благо предстоит сезон садово-огородных работ). Был спрос и на непродовольственные товары. В общем, даже несмотря на ненастную погоду, ярмарка удалась!