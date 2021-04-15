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Первая полоса

Мнение ветеранов комсомола учтут

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В Комсомольском сквере начались работы по преобразованию этого места отдыха ельчан и гостей города. Главный архитектор Ельца М. С. Молодых встретилась с активной группой ветеранов комсомола, чтобы обсудить, как должен выглядеть сквер и что необходимо сделать для увековечивания здесь памяти елецких героев-комсомольцев.

Участники встречи и обсуждения перемен в Комсомольском сквере: Валерий Галкин, Юрий Марных, Юрий Борисов, Альбина Быкова, Марина Молодых, Вячеслав Ромашин, Ольга Зиборова и Михаил Дешин (слева направо).

Во встрече помимо ветеранов ВЛКСМ принимали участие представители муниципального УКСа (заказчика работ по благоустройству сквера), местного краеведческого музея, а также ректор ЕГУ им. И. А. Бунина Е. Н. Герасимова.
Было решено создать инициативную группу, которая выработает пакет предложений по увековечиванию памяти героев-комсомольцев в одноименном сквере. Администрация города готова их рассмотреть и принять обоюдоприемлемые решения.
Согласно проекту доминирующая тема Комсомольского сквера — именно «Память комсомола», главный цвет — красный. Обилие здесь зелени должно создать органичное сочетание зеленого с красным — каждый художник знает о подобном цветовом добрососедстве.
Воплощенные в разного рода объектах напоминания о прошлом будут соседствовать в сквере с комфортным оформлением зон отдыха и созерцания, почета, живого уголка…
При этом учитывалась и основная целевая аудитория сквера — студенты, молодые мамы с детьми, театралы (рядом драмтеатр «Бенефис»).
Зрительным центром обновленного сквера станет также абсолютно новый фонтан «Память комсомола». Помимо дополнительного озеленения, в Комсомольском установят множество малых архитектурных форм (МАФов), настелют новую тротуарную плитку, смонтируют светильники и панно «Память комсомола» (8 массивных, высотой под 3 м, красных плит по обе стороны аллеи с текстом об истории главной советской молодежной организации вместо нынешних скромных табличек).
По муниципальным контрактам, в Комсомольском и соседним с ним скверах (где Вечный огонь) все работы должны быть завершены к концу лета.

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