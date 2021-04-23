Рецепт личного успеха врача В. М. Попова

Елизавета КУКУЗОВА

Заведующий оториноларингологическим отделением городской больницы № 2 В. М. Попов работает ЛОР-врачом уже 32 года. За это время Владимир Митрофанович вылечил сотни пациентов.

Журналистка «Красного знамени» встретилась с врачом высшей квалификационной категории и поговорила о его работе.

Заведующий оториноларингологическим отделением горбольницы № 2 В. М. Попов.

— Владимир Митрофанович, расскажите немного о себе.

— Родился в городе Бирюче (Белгородская область), там и окончил общеобразовательную школу. Затем отучился в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко на педиатрическом факультете. Сейчас продолжаю профессионально совершенствоваться: регулярно прохожу курсы повышения квалификации и участвую в конференциях по оториноларингологии.

— Почему вы решили стать врачом?

— В моей семье уважают медицинских работников. Отец работал ветеринарным врачом, бабушка — санитаркой. Она боготворила докторов, говорила, что это одна из лучших профессий. Старший брат работает травматологом почти 50 лет. Мы с детства очень дружны, поэтому я решил последовать его примеру. Супруга Нина Борисовна также большую часть жизни посвятила медицине. Она совмещала должности заместителя главного врача по лечебной работе и заведующей отделения в противотуберкулезном диспансере. Сейчас внучка Виктория заканчивает школу и планирует поступать в медицинский вуз, мы все ее поддерживаем.

— С чего вы начинали в оторино… В общем, в профессии?

— Первая моя должность — оториноларинголог в Белгородской областной детской больнице. Затем перевелся в ЦРБ поселка Чернянка. Работал в поликлинике и стационаре. Пациентами были школьники и дети детсадовского возраста, рабочие колхозов и совхозов.

— Почему решили переехать в Елец?

— С Ельцом я познакомился еще в 1972 году, когда мой брат Н. М. Попов начал здесь работать травматологом. Мы с женой сразу почувствовали себя здесь как дома — полюбились улицы и районы города. Они напомнили мою малую родину. Например, в Ельце река Быстрая Сосна, а на белгородчине — Тихая Сосна, знаком был и топоним «Засосна».

— С какими проблемами к вам обращаются пациенты чаще всего?

— Это болезни уха, горла и носа — хронические гнойные синуситы, риниты и тонзиллиты, кисты верхнечелюстных пазух, гипертрофия небных миндалин, аденоиды различных степеней, искривление носовой перегородки и деформации носа… Операции проводятся под местной или общей анестезией.

Конечно, мне больше нравится оперировать под общим наркозом: можно полностью сконцентрироваться на поставленной задаче, а за состоянием больного следит анестезиолог. Чаще, чтобы выполнить работу качественно, необходимо провести несколько операций.

— Сейчас на улице весна, а ее погода обманчива. Какие профилактические меры порекомендуете ельчанам для защиты от заболеваний?

— На базе горбольницы № 2 более 5 лет существует Центр здоровья. Каждый горожанин может бесплатно проверить свои базовые показатели здоровья, получить рекомендации от врачей и узнать, как избавиться от вредных привычек.

А сезонная профилактика проста: нужно одеваться по погоде, следить за рационом и заниматься физкультурой.

— А сами занимаетесь спортом?

— Главная моя физнагрузка — работа в домашнем саду: опиливаю деревья, сажаю овощи и другие растения, копаю огород. Еще люблю ездить в лес, дышать там свежим воздухом и собирать грибы. Иногда хожу в бассейн.

— Есть ли у вас рецепт личного успеха?

— В первую очередь, это труд и полная самоотдача любимому делу. Не стоит забывать и о дополнительном обучении и повышении квалификации. Во-вторых, доброе и уважительное отношение к пациентам. Немаловажную роль играет и поддержка семьи, а также благоприятный и дружелюбный климат в коллективе.