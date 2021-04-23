Правила для содержания и предотвращения

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

(по материалам, предоставленным ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных»)

Вступили в силу новые ветеринарные правила, касающиеся содержания домашних животных и предотвращения разного рода их заболеваний. Нововведения, утвержденные Минсельхозом РФ, регламентируют порядок действий органов госветслужбы и местного самоуправления.

Однако своевременные и результативные меры по противодействию возникновения и распространения инфекционных заболеваний крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МЛС), свиней, птицы не возымеют должного эффекта без сознательного отношения к проблеме самих владельцев подворий — ветслужба изначально должна хотя бы владеть информацией о видах, количестве и условиях содержания живности в том или ином хозяйстве.

КРС и птица: по закону не ужиться

С начала текущего года и на протяжении последующих 5 лет действуют новые правила содержания КРС, касающиеся в том числе и личных подсобных хозяйств. В ветправилах много аспектов по данной теме. К примеру, указаны нормы планировки расположения коровника по отношению к соседнему участку. Они напрямую зависят от численности поголовья (возраста от 18 месяцев) — если коров (быков, телят) не более 5 голов, то коровник должен стоять не ближе 10 метров. С увеличением численности животных (до 8, 10, 15 голов) расстояние каждый раз удаляется на 10 м. Максимум — 40 м (если в сарае не более 15 единиц КРС).

Если сарай для содержания КРС, МРС и свиней один, помещения для каждого вида скота должны быть изолированы и обязательно вентилируемы. Птицу вместе с КРС держать запрещено. А вот лошадей можно, но не более чем в двух стойлах. Предъявляются требования и к стенам, перегородкам и покрытиям животноводческих помещений: они «должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не выделять вредных для здоровья животных веществ». Регламентирован также метраж стойл, боксов и секций для скота (к примеру, на одну дойную корову полагается не менее 1,7 кв. м).

Дезинсекция (борьбе со зловредными насекомыми вообще), дезакаризация (обработка против клещей) и дератизация (уничтожение грызунов) коровников должны проводиться не реже раза в год.



Хрякам нужно больше

Многие ельчане, имеющие подсобные хозяйства, держат свиней. Разводят хрюшек и в местных исправительных колониях. Правила территориального расположения свинарников в частных подворьях аналогичны нормам для коровников: если в сарае хрюкают не более 5 пятачков, то строение должно располагаться не ближе 10 м от соседского участка и т. д. Как и в коровниках, в свинарниках обязательно наличие вентиляции.

Нормы площадей на одну хавронью — от 0,35 до 7 кв. м. «Король» в этом плане хряк — у него должно быть не менее 7 метров «жилплощади». Санитарные требования к помещениям свинарников по новым ветеринарным правилам такие же, как и к коровникам.

Важное дополнение: согласно ФЗ «О ветеринарии», все свиньи, содержащиеся в хозяйствах (в любых), обязательно должны быть учтены и идентифицированы (пронумерованы) госветслужбой.



Упредить бруцеллез

и бешенство

Ряд приказов Минсельхоза РФ по профилактике инфекционных заболеваний вступил в силу с 1 марта. Один из документов касается профилактики бруцеллеза (это инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризуется множественным поражением органов и систем организма у людей и животных). Исследования на бруцеллез госветслужба должна проводить в хозяйствах с КРС и МРС как минимум раз в год. Соответственно, при обнаружении признаков этого заболевания владельцы животных обязаны немедленно известить специалистов об этом и впоследствии всемерно содействовать ветслужбе в обследовании поголовья, выполнять все требования и рекомендации сотрудников госветучреждения.

Другим приказом Минсельхоза расширен перечень заразных, в том числе опасных, болезней животных, по которым на определенной территории может быть установлен карантин. Их 10, в перечне, помимо прочих, указаны сальмонеллезы и трихомоноз, которым, в частности, могут заразиться как КРС, так и лошади, домашняя птица.

Утверждены новые правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Приказ об этом также вступил в силу с 1 марта. Как и в иных официальных документах, касающихся профилактики и локализации инфекционных заболеваний домашней живности, в этих правилах четко прописываются обязанности хозяев подворий: граждане должны по первому требованию допускать специалистов госветслужбы для осмотра животных и птицы; в течение суток извещать ОГБУ о случаях заболевания или гибели коров (овец, свиней, кур и т.д.), а также о подозрительном поведении живности, которое может указать на возможное заболевание; выполнять требования ветслужбы по проведению на территории хозяйства противоэпизоотических и других необходимых мероприятий; соблюдать соответствующие условия, запреты и ограничения, установленные в подобных случаях Минсельхозом.

В теплое время года, вплоть до заморозков, в связи с массовым поражением иксодовыми клещами госветслужбой по заявкам граждан производится обработка личного подсобного хозяйства (сад, огород, помещения для содержания животных и сами животные).



Важен контроль

В новых ветправилах масса нюансов. На все возникающие у владельцев подсобных хозяйств вопросы всегда готовы ответить в ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных».

Как подчеркнул руководитель ОГБУ, заслуженный ветеринарный врач В. Л. Стебенев, хозяевам скота, зарабатывающим на сбыте мясомолочной продукции, просто необходимо не терять связи с госветслужбой: реализация мяса, молока, масла и т. п. без проведения специалистами обязательных профилактических мероприятий КРС и МРС, свиней, птицы, выдачи соответствующей ветеринарно-сопроводительной документации незаконна и наказуема.