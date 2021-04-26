«Русалка на ветвях сидит»?

И кот ученый, и русалка, и избушка на курьих ножках, и многие другие персонажи пушкинских сказок могут скоро «заселить» сквер Пушкина. По крайней мере, авторы проекта его реконструкции не исключают такой возможности.

Проект обновления этого уголка отдыха в рамках всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» предполагает разделение сквера на зоны: для чтения, занятий спортом, прогулок, проведения массовых мероприятий, оздоровления, «созерцания у воды». Также в планах детская площадка и роллерная дорожка. В обсуждении проекта пушкинского уголка, состоявшемся в библиотеке-филиале № 2, приняли участие жители близлежащих улиц, неравнодушные горожане, в том числе молодежь.

И авторы проекта, и ельчане сходятся в том, что это место должно остаться тихим, спокойным, побуждающим к воспоминаниям детства. В то же время необходима новизна, чтобы сквер стал любимым местом отдыха. Существующие деревья вырубать никто не собирается. Напротив, по утверждению авторов проекта, сегодня архитекторы следуют простому правилу: лучше сделать кривые дорожки, чем спилить дерево.



Также в плане переустройства остается фонтан, его ельчане предлагают сделать более ярким, может быть, с красочной подсветкой. Говорили и о целесообразности размещения в сквере летнего кафе или точек быстрого перекуса, мест для курения, обустройстве лестниц для подхода к воде, туалетов, фотозон с малыми архитектурными формами, связанными со сказочными героями Пушкина. Не обошли стороной реставрацию памятника самому поэту. Горожане также настаивали на необходимости усилить зеленую зону, чтобы защитить сквер от автомобильных выхлопов (практически через дорогу находится реконструируемый мост), на установке камер видеонаблюдения. Нужно определиться и с тем, кто станет ухаживать за клумбами и зелеными насаждениями.

Все предложения и замечания горожан были зафиксированы. Как обещают авторы проекта, эти заявки войдут в новый вариант плана. Его также вынесут на обсуждение ельчан (см. ниже объявление о публичных слушаниях).