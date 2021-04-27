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Медицина

О детской вакцинации

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Елизавета КУКУЗОВА

Детская городская больница Ельца присоединилась к Европейской неделе иммунизации. Акция проходит с 26 апреля.
Журналистка «Красного знамени» поговорила с заместителем главного врача по поликлинике Анной Владимировной Архиповой и узнала ответы на часто задаваемые вопросы родителей о вакцинации детей.

— Сколько детей вы ежегодно прививаете от различных заболеваний?
— В рамках национального календаря профилактических прививок предусмотрена обязательная вакцинация против туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, пневмококковой инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.
Детей из групп риска прививают от гемофильной инфекции. С учетом ежегодной вакцинации против гриппа в течение года профилактические прививки получают более 16 тысяч юных ельчан.
— Какие прививки делают бесплатно?
— Профилактические прививки в рамках национального календаря проводятся бесплатно.
— А какие стоит сделать дополнительно?
— В национальный календарь не входят прививки против ротовируса, ветряной оспы, вируса папилломы и менингококка. Но если родители желают, чтобы их ребенок был защищен против этих инфекций, они могут привить его платно в отделении вакцинопрофилактики в Липецкой детской больнице.
— Насколько эффективно прививки защищают организм?
— О действенности вакцинации свидетельствует тот факт, что благодаря ей предотвращается более 40 инфекционных заболеваний. Например, ликвидирована натуральная оспа, почти полностью побежден полиомиелит. Существенно снизилась заболеваемость дифтерией, коклюшем, корью, краснухой, паротитом.
— Часто ли удается переубедить родителей, отказывающихся от вакцинации детей?
— Родителей, сомневающихся в эффективности вакцинации, мы приглашаем на заседание прививочной комиссии, где беседуем с ними и выясняем причину, по которой они не прививают ребенка. Очень часто мамы и папы просто не в курсе, насколько эффективны и безопасны препараты, применяемые в вакцинопрофилактике.
В прошлом году после заседания прививочной комиссии, к примеру, согласие на вакцинацию дали больше половины участвовавших в мероприятии мам и пап.
— Какая реакция после прививки считается нормальной?
— Как правило, после проведения прививки мы можем наблюдать пос­твакцинальные реакции, которые ошибочно принимаются за осложнения: это повышение температуры, покраснение и болезненность в месте введения прививки. Все это проходит в течение суток. Осложнения после вакцинации крайне редки (одно на миллион).
— Сколько прививок можно сделать за один день?
— Для уменьшения количества инъекций сейчас современные фармакологи создают комбинированные вакцины, чтобы защитить ребенка сразу от нескольких инфекций одним уколом. Например, «Пентаксим» защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.
— Что будет, если родители перестанут прививать своих детей?
— Как только уменьшится охват вакцинации, возникнет риск возврата инфекционных заболеваний. Далеко за примерами ходить не надо: в 90-е годы, как только стали реже прививаться против дифтерии граждане бывших республик СССР, возникла вспышка этого заболевания. До введения ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекции в европейском регионе бушевала корь.

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В связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане, зарегистрированной ВОЗ, в Ельце с 26 апреля по 2 мая проводится иммунизация против этого заболевания. Привить своего ребенка можно в поликлинике по месту жительства, а также в детских образовательных организациях города. Для этого нужно записаться на прием к педиатру или обратиться к медицинскому работнику детского сада или школы.
Кстати сказать, вакцинация — это один из самых эффективных способов создания индивидуального и коллективного иммунитетов. Елецкая горбольница № 1 им. Н. А. Семашко рекомендует принять меры по нераспространению коронавирусной инфекции сотрудникам предприятий. Вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна более чем на 97%. Ей уже привито около пяти тысяч горожан, осложнений после прививок не зарегистрировано.

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