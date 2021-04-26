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Горожане

Путь администратора З. Н. Богатиковой м

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Современные цифровые технологии прочно укрепились в избирательной системе. Новые электронные разработки помогают организаторам выборов автоматизировать свою работу, обеспечить доступность и прозрачность избирательных действий, гарантировать достоверность результатов голосования. Все новации не понаслышке знакомы системному администратору территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ельца З. Н. Богатиковой.

З. Н. Богатикова с наградой ЦИК России.

Ручная работа

Кстати сказать, все изменения в избирательной системе происходили при непосредственном участии Зои Николаевны. В восьмидесятые годы прошлого века трудовой коллектив градообразующего завода «Эльта» направил ее, молодую сотрудницу, в формирующуюся окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Верховного Совета РСФСР. Зоя Николаевна вспоминает, как с ручками и тетрадками члены участковых избиркомов переписывали имена избирателей, проживающих на закрепленных участках, затем набивали списки на печатных машинках. В таких условиях об оперативном внесении изменений в регистр избирателей, связанных с движением населения, можно было только мечтать. Масштаб работы тогда оказался настолько велик, что для обработки информации вручную в нашем городе привлекали до 800 человек.
Так же строилась тогда работа на всех этапах подготовки и проведения выборов. К примеру, протокол участковой комиссии об итогах голосования раньше тоже оформлялся вручную. Чтобы суммировать данные по всем избиркомам, требовалось немало времени.
«Голоса считали всю ночь и весь следующий день. Потом перепроверяли друг за другом», — вспоминает З. Н. Богатикова.


Первая электронная

Первая электронная база избирателей Ельца была составлена с появлением государственной автоматизированной системы «Выборы» в 1995 году. На это ушло три месяца. После этого вся мера ответственности за полноту и актуальность внесенных сведений легла на системных администраторов. Однако сам процесс обработки данных упростился. С тех пор людям помогает техника.
— Без преувеличения могу сказать, что сегодня ни одна организация, осуществляющая учет жителей, не обладает более полной информацией о них, чем избирательная комиссия. В единый регистр избирателей ГАС «Выборы» мы вносим сведения ежедневно. А оценить наш труд по формированию списков избирателей можно по показателю дополнительно включенных в них граждан. На выборах в Ельце такое увеличение составляет всего лишь тысячную долю процента, — говорит З. Н. Богатикова.


Цифровой рывок

За прошедшие годы в избирательной системе произошел настоящий цифровой рывок. Сегодня работает механизм «Мобильный избиратель», чтобы люди могли проголосовать на том участке, где им удобно. Подать заявление о голосовании по месту нахождения и на дому можно через систему «Госуслуги». На этом же портале работают цифровые сервисы и личные кабинеты для политических партий. Постепенно внедряется дистанционное электронное голосование через Интернет. И уже давно привычными стали видеонаблюдение на участках, электронные урны — КОИБы…
Российская избирательная система, с использованием которой в этом году в нашей области пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета, — живая развивающаяся, ориентированная на граждан концепция. Каждый избирком сегодня готов работать в условиях цифровизации. И этим изменениям членов городских избирательных комиссий обучает системный администратор ТИК Ельца З. Н. Богатикова, за плечами которой богатый опыт работы.
За большой вклад в развитие избирательной системы страны Зоя Николаевна награждена Почетным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов».

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