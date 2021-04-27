Живой памятник героям войны

Сотни ельчан под руководством главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова приняли участие в международной акции «Сад памяти». Она прошла на Казинской горе у мемориального комплекса «Знамя Победы».

Ее активно поддержали главы администраций Ельца Е. В. Боровских и Елецкого района О. Н. Семенихин, председатель горсовета В. Н. Никонов и райсовета депутатов Е. П. Хрусталева, чиновники администрации, руководители и работники муниципальных и районных предприятий, организаций и учреждений, местного отделения партии «Единая Россия».

Место для посадки деревьев было выбрано совсем не случайно. Именно здесь 80 лет назад началась Елецкая фронтовая наступательная операция, в ходе которой войска Красной Армии с 6 по 16 декабря 1941 года взяли в котел и разгромили крупную группировку врага. Это был первый крупный успех с начала Великой Отечественной войны, сыгравший решающую роль в битве за Москву. Поэтому Елецкую наступательную операцию, позже вошедшую в военные учебники по тактике и стратегии, называют прологом Великой Победы. Об этом напомнил И. Г. Артамонов сотням людей, собравшимся у памятника «Знамя Победы», после чего Игорь Георгиевич призвал: «Давайте приступим к делу!», и во главе колонны ельчан направился к месту посадки деревьев.

В ходе акции на Казинской горе высадили 5 тысяч молодых ясеней и сосен на площади в 1 гектар.

По словам главы Ельца Е. В. Боровских, акция «Сад памяти» призвана не только сплотить ельчан, но и оставить живой памятник всем советским людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Подобные мероприятия проходят этой весной по всей России, а также в странах СНГ и многих других государствах мира.

Соб. инф.

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Международная акция «Сад памяти» при поддержке партии «Единая Россия» запущена «Волонтерами Победы» совместно с Фондом памяти полководцев Победы в прошлом году. Ее поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхоз. Президент страны В. В. Путин также одобрил идею высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и поручил сделать ее ежегодной. В прошлом году в акции приняли участие более 300 тысяч человек изо всех регионов РФ и 50 зарубежных стран.