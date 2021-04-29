«Такого врача нигде не встречала!»

А. И. ЖДАНОВА,

ул. Спутников

Мне 79 лет, инвалид второй группы, поэтому часто приходится лечиться в больницах, нередко в иногородних. Как говорится, есть с чем сравнить работу медиков. Однажды попала в терапевтическое отделение больницы № 2 с нестерпимыми болями в теле. Моим лечащим врачом стал заведующий отделением В. Н. Афанасов. Такого душевного доктора нигде и никогда не встречала. На утреннем обходе он внимательно осматривает пациентов, интересуется их здоровьем, дает дельные советы во время лечения и при выписке. Скажете: такова его работа. А нет — и к своим профессиональным обязанностям некоторые врачи относятся с прохладцей. Уж я-то знаю…

Заведующий терапевтическим отделением городской больницы № 2 Валерий Афанасов.



У Валерия Николаевича особый подход к каждому больному — он вкладывает в них частичку сердца, окружая своей заботой. Пациент это чувствует. Терапевт заходит в палату в течение дня, чтобы убедиться, соблюдаются ли все рекомендации по лечению. Кроме того, у В. Н. Афанасова отлично подобран персонал: все медработники вежливые и обходительные.

Спасибо, доктор Афанасов, за вашу любовь к людям!

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Редакция газеты «Красное знамя» связалась с руководством Елецкой городской больницы № 2 и подробнее узнала о профессиональном пути врача-терапевта В. Н. Афанасова.

Валерий Афанасов в 1992 году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», а в 1993 году — интернатуру городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко по специальности «Терапия».

Свою карьеру начал с должности врача скорой помощи в краснинской больнице, затем стал ординатором в терапевтическом отделении. Потом переехал в Елец и начал работать в городской больнице № 2. С тех пор он спасает жизни и здоровье больных уже 21 год.

— За время работы Валерий Николаевич зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, — рассказала главный врач горбольницы № 2 И. О. Феклина. — Обладает большим практическим опытом, умеет хорошо планировать и организовывать работу в своем отделении. Регулярно совершенствует свой профессиональный уровень, работая с научной литературой на курсах повышения квалификации. Ответственно относится к работе: использует современные методы диагностики и лечения с приминением компьютерных технологий, осваивая новые методики лечения.

Кстати сказать, в 2019 году В. Н. Афанасов награжден Почетной грамотой администрации Ельца. Он консультирует больных терапевтического профиля во всех отделениях больницы, а также в других лечебных учреждениях города.