Новая система оплаты проезда в автобусах

С 1 июля оплатить проезд в автобусах можно будет как банковской картой, так и новой транспортной. Нововведения коснутся всех пассажиров, в том числе и льготников.

В течение полугода, до 1 января 2022 года, каждому из тех, кто ездит на автобусах, надо сделать выбор: оплачивать проезд новой транспортной картой или использовать банковскую — системы «МИР», независимо от названия банка.

Для привязки карты к льготе надо обратиться в МФЦ. В случае если пассажир уже является льготником и у него оформлена эта мера поддержки, то для визита в МФЦ понадобятся паспорт, СНИЛС и реквизиты карты. При этом оплатить ею проезд в транспорте можно уже на следующий день.

Если же ельчанин впервые обратился за льготой и право на нее подтверждено, то при выборе способа оплаты банковской картой она будет «привязана» к льготе автоматически. И тогда идти в МФЦ не надо. Если же выбирается транспортная карта, то ее можно получить в МФЦ в течение 16 рабочих дней.

При этом новые транспортные карты не нуждаются в актуализации. Они автоматически готовы к работе сразу после пополнения счета любым удобным способом — через банкомат, терминал, мобильное приложение. Однако они перестанут быть именными, то есть фотографии и персональных данных льготника на них уже нет. Поэтому при проверке у пассажира могут попросить предъявить документ, подтверждающий право льготного проезда.

Как и сейчас, новые транспортные карты отличаются по цвету в зависимости от статуса владельца. Из плюсов можно отметить, что в случае ее утери или порчи замена займет буквально несколько минут, в то время как сейчас на это уходит несколько дней. Замена старой карты на новую, ее изготовление — бесплатные.

Очень важно сделать выбор и успеть проделать все необходимые действия до 1 января 2022 года. После этой даты старые транспортные карты окажутся недействительными. Но организаторы новой системы оплаты проезда утверждают, что оставшиеся на старой карте деньги можно вернуть.

Получается, что всем горожанам, пользующимся общественным транспортом, так или иначе придется обращаться в МФЦ.

Как сообщила начальник Елецкого городского отдела УМФЦ Липецкой области А. В. Калинина, для удобства ельчан выделено дополнительное рабочее место — ведь, несмотря на то, что на оформление проезда по-новому отводится полгода, ожидается большой наплыв посетителей. Так, по данным центра социальной защиты по городу Ельцу, с 1 июля 2017 года, то есть с момента перехода на транспортные карты, они выданы более 14 тысячам горожан различных льготных категорий. Добавьте сюда еще полторы тысячи горожан, вновь оформивших право на эту льготу, то есть одних только льготников у нас насчитывается свыше 15 тысяч. Плюс еще ельчане, использующие фиолетовую транспортную карту (то есть без льгот).

Поэтому всем тем, кто пользуется общественным транспортом, наверное, не стоит откладывать решение в долгий ящик и выполнить все необходимые действия, не дожидаясь нового года.