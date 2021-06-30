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Благоустройство

Реконструкция сквера идет к концу

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В сквере на площади Революции у Вечного огня выполнена большая часть запланированных в ходе реконструкции работ.

Власть Ельца держит ход здешнего благоустройства под неусыпным контролем. С очередной проверкой тут побывали первый заместитель главы администрации города Никита Михайлович Родионов и главный инженер муниципального УКСа Валерий Николаевич Галкин.

Постамент обелиска у Вечного огня усилен и облицован толстыми плитами черного мрамора, придавшими памятнику соответствующий торжественный и строгий вид.


По их словам, сделано немало, например, стали намного удобнее перепланированные дорожки, покрытые новой тротуарной плиткой, изготовлены железобетонные постаменты под надгробные плиты покоящихся в этом месте солдат. Кроме того, уточнены имена и фамилии воинов, погибших в ходе обороны и освобождения Ельца, что немаловажно для сохранения подлинной исторической памяти.
Главным здесь стало то, что постамент под обелиском героям в ходе реконструкции был усилен и облицован толстыми плитами черного мрамора, придавшими памятнику соответствующий торжественный и строгий вид.
Но самые разительные перемены коснутся освещения сквера. Тут использованы около 70 экономичных светодиодных светильников, вмонтированных прямо в тротуарную плитку. По мнению подрядчика, по вечерам тут будет очень эффектно.
Пока что работы в сквере идут в запланированном темпе. Как сказал Н. М. Родионов, этот объект не вызывает у власти опасений по срокам сдачи. И у подрядчика, и у заказчика есть время для урегулирования всех требований по качеству работ и их объемам.

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Реконструкция сквера вписывается в рамки программы «Елец 2.0», которую поддерживает и курирует глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов. По его планам, благоустройство Ельца в 2021 году получило новый импульс, благодаря чему древний город похорошеет.

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