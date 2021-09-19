Моя старая новая школа

Невольно завидую мальчишкам и девчонкам, которые сегодня учатся в моей родной школе № 24, превратившейся, словно в сказке, из Золушки в прекрасную принцессу. В роли доброй феи в нашем случае выступила программа «Елец 2.0», запущенная главой администрации Липецкой области И. Г. Артамоновым.

Все началось

с визита

Все началось с весеннего визита Игоря Георгиевича в двадцать четвертую. Тогда он говорил о том, что это учебное заведение должно стать примером для всего региона в деле эффективного вложения средств в сферу образования. Главную мысль губернатора я понял так: намного дешевле сделать качественную реконструкцию старой школы, чем строить новую. К тому же, по мнению И. Г. Артамонова, территория двадцать четвертой после масштабного благоустройства должна преобразить и украсить микрорайон «Эльта», сделать его комфортнее для проживания, отдыха, занятий спортом. В общем, школа станет эдаким центром притяжения не только для педагогов и учащихся, но и для всех людей в ближайшей округе.

Именно эти соображения подвигли руководителя региона поддержать просьбу главы Ельца Е. В. Боровских о дополнительных ассигнованиях на обу­стройство территории школы № 24. Во время визита губернатора этот вопрос активно обсуждался. В итоге деньги из облбюджета выделили.



Как в лучших домах Лондона и Парижа

Что касается самой школы, то теперь ее просто не узнать, так она похорошела! Здесь все, начиная от пола и заканчивая потолком, отделано современными, качественными материалами. В коридорах стало гораздо светлее, просторнее, даже дышится как будто бы легче. Все из-за того, что вместо старых, унылых дверей, ведущих в классы, тут смонтировали световые панели и такие же прозрачные врата (именно это слово приходит на ум, кода переступаешь порог здешних аудиторий). Естественная освещенность визуально увеличила объем всех помещений.

Поднимаясь по лестницам (под мрамор) со сверкающими сталью перилами, невольно вспоминаешь классическую фразу про «лучшие дома Лондона и Парижа». Ну, правда, тут все здорово и радует глаз — от цветовой гаммы (она своя на каждом из трех этажей здания) до стильного дизайна зон отдыха в широких коридорах с мягкими пуфиками и новейшего оборудования в классах.



Стратегия поддержки талантов

С нового учебного года в школе № 24 начал действовать суперсовременный класс для умников и умниц. Его создали в рамках областного центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Тут учащиеся 3 —10-х классов, прошедшие специальный отбор, получат знания по дополнительным программам подготовки. Это позволит юным ельчанам успешно выступать в различных интеллектуальных конкурсах или во всероссийской олимпиаде школьников.

Подобные центры в нашем регионе есть только в Липецке и Грязях. Их задача — выявлять, поддерживать и развивать способности у талантливых ребят. Для этого в СШ № 24 есть новейшие лаборатории по физике, информатике, биологии, химии и даже робототехнике. Центры «Стратегия» действуют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».



Лучшие классы

в Липецкой области!

В классах двадцать четвертой все самое современное — от мебели, которую можно регулировать «на вырост», до разных технических примочек. Лично у меня во время похода по здешним учебным аудиториям чесались руки, так хотелось опробовать интерактивную доску. А когда это удалось (ее экран реагирует на каждое прикосновение), почувствовал себя так, словно побывал в будущем!

А вот еще деталь: благодаря помощи и поддержке председателя совета директоров АО «Энергия» В. А. Архипенко в двадцать четвертой появились высокотехнологичные мастерские для юношей и кулинарный кабинет для девушек. Сюда закупили новейшие станки (на них начали обу­чать мальчиков трудовым навыкам), а также кухонные плиты и стиральные машины (их осваивают девочки). Получилось отличное учебное пространство, один из лучших классов в Липецкой области»!



Мы о таком мечтали

Завершая экскурсию по родному учебному заведению, вдруг понял, что напеваю про себя. Что-то такое легкомысленное, типа: «Во французской стороне, на чужой планете…». А как иначе, если все в моей старой и вместе с тем новой школе радует глаз — от здешней столовой и спортзала до школьных туалетов. К тому же увиденное — не «во французской стороне», а здесь, рядом, в родном Ельце, вот оно!

Помнится, в прошлый свой приезд, отвечая на вопросы журналиста «Красного знамени», глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов с улыбкой подтвердил, что год Ельца продолжается, а школа № 24 превратится в одну из самых современных в регионе. Судя по всему, слова губернатора не расходятся с делом. Действительно благодаря его программе «Елец 2.0» многие территории нашего города становятся краше и комфорт­нее. Вот и на стареньком стадионе двадцать четвертой вокруг учебного заведения идут масштабные работы по благоустройству. Вскоре тут появится современный спортивный комплекс со всей необходимой инфраструктурой, в том числе и комфортными зонами отдыха. СШ № 24 станет образцово-показательным учебным заведением, как и задумывали руководители областной и городской власти. В свое время мы о таком могли только мечтать.