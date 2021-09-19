Реконструкция моста через Быструю Сосну: шаг за шагом

Одним из важнейших объектов в программе главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова «Елец 2.0» был железобетонный мост через Быструю Сосну.

Он сдан в эксплуатацию еще в 1979 году и давно требовал ремонта. Это единственная автомобильная переправа, связывающая центр Ельца и засосенскую часть города. До начала ремонта ширина инженерного сооружения составляла почти 12, а длина 235 метров. После реконструкции моста за счет его расширения до 19 метров проезжая часть увеличится с двух до четырех полос.

В хронологическом отчете «Красного знамени» — этапы преображения моста через главную реку города.



Январь — февраль 2020 года. Белгородский генподрядчик ООО «Автомост» начинает работы по расширению автомобильного моста через главную реку Ельца. В январе в районе инженерного сооружения срезают поросли молодых деревьев и кустарников, затем в дело вступает около десяти единиц техники, в том числе буровая вышка «Bauer». Как объясняет прораб ООО «Автомост» А. А. Ботнарь, существующий мост намереваются «наращивать» с обеих сторон — по полосе слева и справа.

Для начала мостостроители расширят железобетонные основания существующих 8 опор, затем возьмутся за проезжую часть. При ее монтаже на действующем мосту неминуемо введение реверсивного движения (попеременно в обе стороны). Ботнарь говорит, что если рабочие успеют, то оно будет введено уже в текущем году. Перекрытия автомобильного движения на мосту не планируется. Никакие здания и сооружения в процессе этой капитальной реконструкции сносить не собираются. С ООО «Автомост» работают несколько субподрядчиков, в том числе елецкое ДСУ-3. Срок окончания работ по контракту — январь 2022 года.

Апрель. Рабочий визит главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова в Елец. Игорь Георгиевич в числе прочих городских объектов инспектирует и мост. К этому времени значительная часть работ здесь уже выполнена. В частности, пробурены скважины, проведено армирование и бетонирование свай и верхних частей фундаментов опор. Для реконструкции старых несущих конструкций строители монтируют временный технологический мост длиной 72 метра.

Май. Мостостроители подготовили буронабивные скважины под новые опоры автомобильного моста через Быструю Сосну, их уже начали возводить. Белгородский генпод­рядчик ООО «Автомост» работает с опережением графика строительства, мостостроители трудятся на объекте здесь и в выходные дни. Обновленный и расширенный мост по проекту должен гарантированно отслужить полвека.

20 августа. С этого числа и до конца 2020 года на автомобильном мосту через Быструю Сосну вводится реверсивное движение автотранспорта. Начинается второй этап реконструкции инженерного сооружения.

Сентябрь. Старые опоры гидросооружения специалисты «одели» в железобетонные «рубашки», кроме того, возведены новые опоры. Для того чтобы бетон набрал нужную крепость, требуется определенное время. Тем не менее нагрузка на мост с введением на нем реверсивного движения возросла. Поэтому грузовикам, вес которых превышает 15 тонн, въезд на мост запрещается. Перед мостом и на нем самом в часы пик возникают пробки. Перед въездом на гидросооружение с обеих сторон выделяется отдельная полоса для маршрутных автобусов и спецтранспорта. Администрация Ельца обсуждает с руководством городских предприятий варианты временного разграничения рабочих смен для минимизации транспортных потоков в часы пик и разгрузки транспортных магистралей.

Сентябрь — ноябрь. На мосту укрепляют балки. В конце сентября уложена первая из них — 33-метровая 55-тонная штуковина. Для установки балок на мосту приходится полностью перекрывать автодвижение, и ночное время в данном случае — оптимальный период суток. Балки монтируются при помощи тяжелых подъемных кранов грузоподъемностью 80 и 120 тонн.

Вторая половина декабря. Рабочий визит в Елец заместителя главы администрации Липецкой области И. В. Тузова. Мост, как и весь Елец, заснежен.

По словам директора фирмы «Автомост» В. А. Еремина, с наступлением первых теплых дней на части моста приступят к укладке асфальта и машины поедут в обе стороны по двум полосам.

Март 2021 года. Рабочий визит главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова в Елец. Темпы работ по реконструкции автомобильного моста нареканий у городской власти не вызывают — специалисты ООО «Автомост» трудятся в графике.

В текущем году мостостроителям предстоит проделать работы на сумму 172,72 миллиона рублей (общая сумма муниципального контракта превышает 388 миллионов рублей).

Апрель. Местные депутаты инспектируют мост. На момент комиссии здесь трудятся около 60 мостостроителей ООО «Автомост» и почти 20 единиц техники. Главный инженер фирмы-генпродрядчика О. В. Еремин докладывает народным избранникам, что в 20 числах апреля мостостроители намерены запустить безреверсивное движение по двум полосам.

26 апреля. ПОЕХАЛИ! Безреверсивное движение по двум полосам ремонтируемого инженерного сооружения открыто и заработало на полную мощность! Этому предшествовало опробирование покрытия моста в тестовом режиме.

Июль. Работы на автомобильном мосту близятся к финалу. Установка пролетных строений завершена, мостостроители готовят дорожное полотно к укладке асфальта. Строится ливневка со стороны ул. К. Маркса. С проверкой хода работ объект посещают представители городского УКСа и горсовета депутатов. Отмечается, что дорожное полотно на мосту готово на 80%.

Сентябрь. Открытие четырехполосного движения состоится уже сегодня. Торжественный момент, который анонсировался ко Дню города, пришлось отложить: мостостроители стараются довершить уже сделанное качественно, а спешка в этом серьезном деле не нужна.