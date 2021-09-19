Десятки молодых ельчан, которым исполнилось 18 лет, впервые приняли участие в голосовании. В их числе и студентка московского вуза Софья Дроздова, поделившаяся своими впечатлениями от процесса выборов с журналистом «Красного знамени».

— Первое голосование, было капельку волнительным, как и все новое. Зато почувствовала себя причастной к большой политике и гражданкой России в полном смысле этого слова (смеется). Если серьезно, то мне не небезразличен мой родной город и вся наша страна. В Ельце в последнее время много сделано для его благоустройства. Хочу чтобы эти работы были продолжены и древний город становился бы краше и современнее. А еще чтобы у людей здесь была любимая работа и достойная зарплата, чтобы всем жилось лучше. Можно сказать, за это и голосовала!