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ВЫБОРЫ

Без происшествий. Игорь Артамонов прокомментировал организацию выборов в Липецкой области

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 19 сентября посетил медиацентр «Выборы 2021» и поделился мнением об организации голосования на территории региона. По его словам, процедура организована на очень высоком уровне. А о каких-то серьезных нарушениях или происшествиях на участках главе региона пока ничего неизвестно. 

Положительным моментом Игорь Артамонов назвал довольно высокую явку, отмеченную в Липецкой области к вечеру 18 сентября. Впрочем, по традиции она неоднородна. Районы, как и в прошлые годы, голосуют активнее Липецка. 

— Это очень обидная тенденция. – сказал Игорь Артамонов. – Ведь именно в Липецке за последние два года произошли самые значительные перемены. Но явка здесь всегда низкая. 

Говоря о личном опыте голосования (напомним, что Игорь Артамонов посетил свой избирательный участок в пятницу 17 сентября), губернатор высоко оценил работу комиссии и соблюдение антиковидных мер. 

— Мне даже ручку дали забрать с собой, которую я хотел вернуть, – пошутил Игорь Артамонов. 

Проведение выборов в трехдневном формате, по словам главы региона, абсолютно оправданный шаг, поскольку дает возможность людям лучше планировать свое время. Например, сам Игорь Артамонов, проголосовав в пятницу, в субботу смог выбраться в лес за грибами, а сегодня вместе со всеми жителями региона и России будет ждать результатов голосования.

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