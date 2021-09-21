«Ковид-диссидент» оштрафован на 30 тысяч рублей

Один из елецких интернет-активистов, принципиально не надевающий защитную медицинскую маску в местах, перечисленных в соответствующем антиковидном постановлении губернатора области, в шестой раз был привлечен к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

По материалам пресс-службы Елецкого городского суда, гражданин Щ. на сей раз ходил без медицинской маски, закрывающей рот и нос, в «Пятерочке», и на него составили протокол по части 2 вышеупомянутой статьи КоАП РФ (как на повторно совершившего аналогичное правонарушение).

Штрафная ковидная история у гражданина Щ. началась еще с января текущего года. В первый раз горсуд оштрафовал его за неношение медмаски в местах массового скопления людей на 5 тысяч рублей. Затем еще по четырем аналогичным материалам были назначены штрафы в размере от одной до полутора тысяч рублей. Во второй декаде августа величина штрафа составила уже 30 тысяч рублей.

Объясняя свое несогласие с предъявленным обвинением в совершении административного правонарушения, гражданин Щ. заявил суду, что он «свободный мужчина Алексей» и уповал на несоблюдении должных процессуальных норм при оформлении соответствующих материалов по его делу.

Но суд посчитал, что в данном случае (горсуд с января по август рассматривал «антиковидные» материалы по гражданину Щ. 10 раз, и, случалось, не находил в действиях ельчанина состава правонарушения) все нормы соблюдены.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Так называемое антиковидное постановление администрации Липецкой области, по которому в защитных масках, закрывающих рот и нос, нужно находиться в салонах маршрутных автобусов, в магазинах, на территории автостанций, в медицинских и других учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей, никто не отменял, оно продолжает действовать.

Каждого нарушителя требований данного постановления вправе привлечь к административной ответственности по вышеназванной статье КоАП РФ (наказание — от предупреждения до крупного штрафа).