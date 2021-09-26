Обсудили интерьер стоматологической поликлиники

В будущей стоматологической поликлинике (ул. Костенко, 9) продолжаются ремонтные работы. Елец посетила архитектор из Липецка Е. Г. Мельгунова и рассказала журналистам о том, какой дизайн будет в обновленном здании.

Основная концепция проекта — создать чистое и современное пространство, отойти от традиций муниципального бюджетного учреждения. Стоматологическая поликлиника будет выглядеть как частное лечебное учреждение. Для того чтобы придать лоск и комфорт, подобрана специальная цветовая гамма, разработаны функциональные зоны. К примеру, закрывающийся шкаф в гардеробной, рассчитанный более чем на 40 вешалок.

— Эффекта чистоты, свежести и дорогого интерьера можно добиться правильными цветовыми решениями и современной оригинальной мебелью, — отметила Е. Мельгунова.

Для улучшения качества лечения в стоматологическую поликлинику закупят новое современное оборудование, которое позволит ставить точные диагнозы в разы быстрее. Также здесь появится высокотехнологичный аппарат для рентгено­диагностики, чтобы горожане могли лечить зубы и делать необходимые для этого снимки в стенах одного медучреждения. Услуги врачей, как и прежде, останутся бесплатными и на коммерческой основе.

Как рассказал глава Ельца Е. В. Боровских, сейчас в здании не выполнена только та часть работ, которая требовала мнения дизайнера. Евгений Вячеславович внес небольшие коррективы в дизайн-проект интерьера холла первого и второго этажей стоматологической поликлиники.

Следующий этап — работы по отделке фасада, а также благоустройство прилегающей территории. Для посетителей сделают парковку.