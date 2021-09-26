В. А. Архипенко: четверть века в Совете

Председатель совета директоров АО «Энергия», депутат областного Совета депутатов В. А. Архипенко, представлявший в прошлом созыве регионального парламента интересы жителей округ № 23 (в него входит и часть территории Ельца), пообщался с журналистами и в ходе интересной и откровенной беседы подвел предварительные итоги своей многолетней общественной деятельности.

Председатель совета директоров АО «Энергия» В. А. Архипенко.

От инженера

до директора

Наверняка в Ельце нет такого человека, который бы не знал или не слышал о Владимире Александровиче. Судьба накрепко связала его с Ельцом с 1972 года (в следующем году — полувековой юбилей!). Здесь он прошел путь от рядового инженера, приехавшего на предприятие по распределению вуза, до руководителя крупнейшего в России завода электрохимической промышленности. Впрочем, не только этим снискал он себе почет и добрую славу, но прежде всего общественной, депутатской деятельностью.

Напомним, в новой России Липецкий облсовет существует с 1994 года. С тех пор состоялось 7 созывов регионального парламента. И только в первом из них не было депутата В. А. Архипенко, просто потому, что он тогда не участвовал в выборах. Зато во все остальные созывы Владимир Александрович избирался и неизменно представлял на депутатских сессиях интересы жителей Ельца и Елецкого района.



В комитете экономики

В облсовете В. А. Архипенко активно участвует в работе комитета по экономике. Говорит, что благодаря слаженному труду всех депутатов, а также исполнительной власти только за последние годы объем бюджета Липецкой области вырос на 22 процента — с 50,2 миллиарда (2018 год) до 61 миллиарда рублей (2020 год). Это рекордное увеличение среди регионов ЦФО. По мнению Владимира Александровича, оно происходит за счет роста производства, причем не только таких гигантов, как НЛМК, но и предприятий поменьше, вроде елецкой «Энергии».

Львиную долю облбюджета (80 процентов денежных средств) депутаты традиционно распределяют на социалку: здравоохранение, образование, оказание помощи различным слоям населения.



Быть нужным людям

— Всегда понимал, что быть депутатом — значит оставаться нужным людям, поэтому стараюсь по мере сил и возможностей как можно чаще встречаться с избирателями, да и не только с ними, — говорит В. А. Архипенко. — Ежегодно планирую свою деятельность и стараюсь придерживаться выработанного плана. Судите сами: за несколько лет мной проведено свыше 3 тысяч встреч с людьми, приходившими с самыми разными проблемами и бедами. Причем в 80 процентах случаев мы с помощниками удовлетворяли просьбы горожан и сельчан. Тут нужно отдать должное властям города и районов, как правило, понимающим важность помощи людям, делающим эту работу по мере возможностей. С другой стороны, порой приходится помогать самим администрациям, например, в деле восстановления храмов. И вообще по ходу депутатской работы приходится решать самые разные задачи — от финансовой поддержки погорельцев или больных детей до ремонта нужных городу помещений и строительства хоккейных коробок.



Личная помощь

на 73 миллиона!

Кстати сказать, В. А. Архипенко помогал и продолжает помогать многим людям, не только своим избирателям. Как мецената и спонсора его знают в Елецком, Краснинском, Становлянском, Задонском, Измалковском и других районах региона. Все годы депутатства он делал отличные новогодние подарки детям, проживающим в 23-м округе, а кроме того, оказывал финансовую поддержку участникам Великой Оте­чественной войны ко Дню Победы.

Его соратники посчитали, что с 2016 по 2021 год Владимир Александрович лично оказал помощь на 73 миллиона 759 тысяч рублей! Делается это по-разному. Например, 5 лет назад в АО «Энергия» создали цех по производству пластиковых окон и дверей. Так вот эта продукция безвозмездно установлена в десятках городских и сельских больниц, детсадов, школ, например, в СШ № 8.

Завершают монтаж 67 окон в первом корпусе ЕГУ им. И. А. Бунина. Следующий объект в Ельце — бывшая СШ № 22.

Будучи депутатом, В. А. Архипенко помог восстановить или заново отстроить 10 (!) церквей. В качестве наглядного примера уместно привести елецкий храм Михаила Архангела, долгие годы пребывавший в запустении, а сейчас засиявший золотом куполов. Ремонт в нем завершится в нынешнем году.



Храм Михаила Архангела

— Если помните, то в церкви Михаила Архангела не было крыши над трапезной, отсутствовало крыльцо и часть колокольни, — делится воспоминаниями Владимир Александрович. — Реставрационные работы здесь начинались с эскизов и чертежей. Инженерам и строителям пришлось воплощать в жизнь сложнейшие технические решения. Еженедельно я проводил здесь по 2 планерки. Зато сегодня в храме осталось сделать иконостас и полы. Внешне он уже стал украшением центральной части города.

Обидно и горько, когда видишь подобные памятники архитектуры в запустении. Наши деды и прадеды строили всю эту красоты своими руками. Из средств механизации у них имелись только лошади, а у нас — современная техника с ее возможностями… К тому же это наша история, наши православные храмы. Уверен, они не должны оставаться в руинах, напротив, их необходимо возрождать. Потому и трачу свои силы и средства на восстановление церквей.



Храм Сергия

В. А. Архипенко принимает активное участие и в строительстве нового храма священномученика Сергия (Зверева), архиепископа елецкого, в районе улицы Черокманова. Здесь он основной спонсор новостройки. Уже сделан фундамент церкви, возводятся стены.

— Вместе с владыкой Максимом, к которому отношусь с большим уважением, регулярно проводим на этой стройке планерки, чтобы не сбавлять темпов работ. Думаю, за пару лет возведем красивую и просторную церковь, — говорит депутат. — Рядом большие микрорайоны — «Эльта» и Строитель, так что пустым храм не останется. Когда молишься в церкви, на сердце становится светлее и легче. Наверняка каждый человек чувствовал такое душевное состояние после посещения храма.

Обещаю завершить строительство Сергиевской церкви. Это дело Божие, и нужно обязательно довести его до конца.



Про родных и веру

— Из своих детских воспоминаний помню, как истово молилась моя бабушка (мамина мама). Жизнь ее была очень нелегкой. Из 13 детей — 9 умерло. Мужа, то есть моего деда, расстреляли фашисты. В начале Великой Отечественной его не взяли в Красную Армию из-за ранения, полученного еще в Гражданскую вой­ну. А когда фронт подступил почти к самому дому, дед помогал отгонять колхозный скот за Волгу. Потом решил вернуться назад к жене, хотя его отговаривали. Но уж очень он любил бабушку. Возвращение действительно оказалось роковым. Его схватили гитлеровцы, а потом расстреляли.

В нашей семье, как и в семье отца, все были крещеные и верили в Бога. Я, конечно, не столь глубоко воцерковленный человек, как мои предки, но тем не менее регулярно причащаюсь. Когда бывает непросто, езжу к знакомому батюшке. Он живет не в Ельце, и уже несколько лет мы регулярно беседуем с ним о жизни, о вере… Это помогает обрести душевный покой, почувствовать внутреннюю гармонию.



Что еще сделано?

В нынешнем году благодаря помощи В. А. Архипенко (в деле ремонта, организации производства и финансовой помощи) открылся многофункциональный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» на улице К. Маркса.

Елецкий драмтеатр «Бенефис» также ежегодно получает свыше 100 тысяч рублей благодаря депутату. Наконец, именно Архипенко помог оборудовать суперсовременный класс для уроков по предмету «Технология» в школе № 24. На это дело народный избранник выделил свыше 7 миллионов (!) рублей, благодаря чему закуплены высокотехнологичные станки (на них начали обучать мальчиков трудовым навыкам), а также новенькие плиты и стиральные машины (их осваивают девочки). Получилось отличное учебное пространство, один из лучших классов в Липецкой области.

Кроме того, депутат оказывал регулярную помощь нескольким районам Липецкой области, благодаря чему там тоже восстанавливались церкви, строились детские и спортивные площадки, устанавливались мемориальные доски, оказывалась поддержка юридическим и физическим лицам на миллионы рублей.



Развитие туриндустрии

Еще одним направлением деятельности Владимира Александровича стало развитие туризма.

— Однажды довелось принимать замминистра в одной из местных гостиниц, — рассказал депутат журналистам. — Так вот пришлось делать ремонт в номере, где предстояло проживать высокому гостю. Иначе стыдоба! Представьте, ванна и та на кирпичах стояла, так что нужно было исправлять весь этот кошмар. Тогда и появилась мысль: а почему б не построить у нас современный отель?!

В общем, нет худа без добра. С легкой руки В. А. Архипенко в Ельце появились две высококлассные гостиницы и замечательный ресторан. Заполняемость отелей постоянна и составляет примерно 90 процентов.

То же можно сказать и о турбазе «Казаки», построенной с нуля на территории Елецкого района. Тут сейчас 2 гостиницы на 100 человек, есть ресторан и кафе, спортплощадка, два больших бассейна, зарыбленные пруды (отличная рыбалка!), конюшни и манеж для зимней выездки лошадей. Место пользуется такой популярностью, что Владимиру Александровичу предлагают подумать о расширении зоны отдыха и даже о строительстве аквапарка.



Хозяйство,

завод и деньги

Активное освоение сельских земель навело депутата на мысль о необходимости подсобного фермерского хозяйства. И теперь оно обеспечивает сельхозпродукцией не только гостей турбазы «Казаки», но и столовую АО «Энергия». Еще бы! Ведь хозяйство производит почти все — от собственной муки и хлеба до птицы, рыбы, мяса и яиц. Важно отметить, что питание в заводской столовой для рабочих бесплатное.

— Несмотря на пандемию и снижение гособоронзаказа (сказывается диверсификация), завод работает хорошо, потому что мы активно развиваем производство в различных направлениях, — поделится своими соображениями В. А. Архипенко. — Вся ежегодная прибыль, которую приносит ОА «Энергия», делится на две равные части. Одна идет на закупку нового оборудования, технологическую и техническую модернизацию, поиск новых путей деятельности. Вторая — на выплату дивидендов акционерам, коих немало. Что касается наших семейных дивидендов, то 70 процентов из них опять же возвращается на завод, чтобы работать на предприятие (деньги направляются на совершенствование производства), а 30 идет на благотворительность и помощь людям.



Будущее «Энергии»

По словам Владимира Александровича, АО «Энергия» активно участвует в диверсификации, выполняя поручения Президента страны В. В. Путина, говорившего о том, что нужно учиться зарабатывать деньги не только через «оборонку» и госзаказ. Судите сами: если в 2000 году на заводе выпускалось 80 процентов изделий, связанных с ВПК, и 20 процентов «гражданской» продукции, то сейчас это соотношение 40 к 60. Разительно изменилась и культура производства. В некоторых цехах так чисто, что, как выразился В. А. Архипенко, «пылинки считают». Ежегодно завод осваивает 5 — 7 новых изделий, а вскоре здесь планируют приступить к выпуску мощных высокотехнологичных аккумуляторов для электромобилей.

В этом году у «Энергии» появится собственный учебный центр. На заводе последовательно создается мощная научная база, укомплектованная учеными соответствующего профиля. Оно и понятно, ведь будущее за современным, наукоемким, гибким и разноплановым производством — таким, как АО «Энергия».

СПРАВКА «КЗ»:

В. А. Архипенко родился в городе Таганроге Ростовской области. Окончил Таганрогский радиотехнический институт, получив cпециальность инженера электронной техники.

С октября 1972 года живет и трудится в Ельце инженером-конструктором, старшим мастером, заместителем, а затем начальником цеха, замом гендиректора по производству завода «Эльта». В 1985 году назначен директором элементного завода. По настоящее время трудовая деятельность связана с АО «Энергия», где он работал директором, генеральным директором, а с июня 2013 года — председателем совета директоров.

Доктор экономических наук. Отличник электронной промышленности. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, знаком «За заслуги перед Липецкой областью».