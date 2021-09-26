Все мне в школе нравится

Хочу рассказать о своей учебе. Я так долго ждал ее начала и очень хотел пойти в школу. Мама записала меня в подготовительную группу «Радуга».

Наконец этот день наступил. Сильно переживал, думал, как пройдет встреча с незнакомыми ребятами. Оказалось, что ничего страшного в этом нет. Все вышло замечательно. Познакомился с девочками и мальчиками, воспитателем и учителем. Они мне очень понравились.

День начался с путешествия по Стране знаний. Мы отгадывали загадки, которые показывали на экране, и помогали героям. Нас познакомили друг с другом, местом, где проходят занятия, со спальней. Затем у нас было свободное время, и мы играли в различные игры. Гуляли, а девочки строили из песка замки. После обеда все легли отдыхать, а меня забрала мама. Дома я с родными делился своими новыми впечатлениями.

Мне все понравилось! Каждый день я хожу в школу с удовольствием и интересом.

Платон ДМИТРИЕВ,

воспитанник подготовительной группы «Радуга» школы № 15