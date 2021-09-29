«Кружевная провинция» и «Антоновские яблоки»

В этом году двухдневный XII туристский фестиваль «Антоновские яблоки» состоялся в формате, который позволил обеспечить безопасность гостей и участников в условиях распространения коронавирусной инфекции. В основном преобладали онлайн-мероприятия. На фестивале работали как традиционные, так и новые площадки.

Дефиле «Все в ажуре» в рамках проекта «Кружевная провинция».



Выставка

и дефиле

В прошедшую субботу в актовом зале ЕГУ им. И. А. Бунина состоялось открытие всероссийской выставки кружева и кружевных изделий «Кружевная провинция», а также конкурс-дефиле «Все в ажуре».

Мероприятия проходили в рамках реализации проекта «Кружевная провинция: вдохновение и преображение жизни» (при поддержке Российского фонда культуры). Он посвящен 875-летию города Ельца, 220-летию кружевного промысла и 100-летию фабрики НХП «Елецкие кружева».

Организаторы — ЕГУ им. И. А. Бунина, администрации Ельца и Становлянского района.

Представители кружевных школ России показали свое творчество зрителям, а также увидели различные изделия ручной работы, посетили мастер-классы народных промыслов, познакомились с новыми и традиционными техниками и приемами плетения.

Специалисты в области народных промыслов и декоративно-прикладного искусства смогли оценить новейшие достижения в области цифровизации и применения электронных ресурсов в сохранении и трансляции традиционных культурных ценностей.

На выставке представлены работы студентов высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга и, конечно, фабрики «Елецкие кружева», продукция которой известна далеко за пределами России.

Конкурс дефиле проводился в нескольких номинациях: «Этнодиво» (копии, реплики, сценический костюм), «Ретро forward» (коллекции и модели по источнику творчества «Русская провинция ХХ век»), «Этно-futurum» (коллекции молодых дизайнеров по источнику творчества «Народная культура»). В творческом состязании принимали участие индивидуальные, групповые и коллективные работы.

Кружевные рубашки, юбки, платья, воротники, накидки и многое другое — все это демонстрировали модели. Дефиле прошло ярко, непередаваемо и незабываемо. Магия ажура сохранится и будет привлекать взгляды долгие годы. Необычными образами жюри удивил свободный театр моды и стиля (Москва). Они представили коллекции «Валькирии», «Сказки для Аленушки», «Мой ласковый и нежный зверь» с оригинальными головными уборами в виде волос медузы Горгоны, шляпами с цветочными композициями и необычными фигурами.



Мастер-классы, кинопоказы, онлайн-путешествия

Гости фестиваля «Антоновские яблоки» посетили творческую мастерскую в музее народных ремесел и промыслов. Под руководством елецких мастериц И. Ф. Ковалевой, Л. А. Деминой, Ф. В. Шептуховской и Е. С. Енаке они создали праздничную композицию.

Интерьерная кукла, лоскутное шитье, изделия из бисера никого не оставили равнодушными. А какие красивые текстильные антоновские яблоки ручной работы туристы увезли из Ельца к себе домой! На мастер-классах понравилось и детям, и взрослым.

Библиотечно-информационный центр «Засосенский» устроил гастрономическое медиапутешествие по «Вкусной карте» Липецкой области. Гости отвечали на вопросы викторины, посвященные рецептам и кулинарным традициям края. Они узнали, что блюдо «Ушное» готовится в глиняном горшке, сыр по старинным французским технологиям производится в Данкове и многое другое. Все участники получили соответствующие сертификаты.

В историко-культурном центре «Прожектор» состоялся показ фильма «Иван Бунин. Биография. Ранняя лирика». Актеры драмтеатра «Бенефис» показали небольшое представление спектакля «Деревня» по произведению И. А. Бунина. Также проходили онлайн-концерты представителей городского Дворца культуры и ДК железнодорожников, конкурс чтецов, фотовыставки.