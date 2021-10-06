Игорь Артамонов принял участие в командно-штабных учениях

Зрелищные командно-штабные учения по гражданской обороне состоялись сегодня в городе Грязи. Они прошли под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Оценивалась готовность служб к проведению действий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

«Необходимость таких учений очевидна. Недавняя ситуация в посёлке Солидарность Елецкого района показала, что мы не зря тренируемся. Все службы сработали слаженно и профессионально», – сказал Игорь Артамонов.

По легенде учений после применения противником средств поражения на территории железнодорожной станции произошла утечка химических веществ и нефтепродуктов с последующим возгоранием. На место условного ЧП прибыли спасатели и пожарные. В ходе тренировки спецслужбы отработали оповещение населения сиренами и громкоговорителями, спасение пострадавших из автобуса, тушение резервуаров с нефтепродуктами, передачу пострадавших сотрудникам службы скорой помощи. Был задействован пожарный поезд РЖД. Работали пиротехническая и кинологическая службы.

Учения прошли успешно. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал в них участие, и подчеркнул, что необходимо отрабатывать разные сценарии, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

«Чтобы справиться с такого рода чрезвычайной ситуацией у нас есть всё необходимое – кадры, техника, знания. Будем продолжать тренировки. От этой работы зависят жизни людей и их безопасность», – подытожил Игорь Артамонов.