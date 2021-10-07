Представлен первый органический атлас России

Во вторник (5 октября) стартовала главная выставка агропромышленного комплекса России «Золотая осень – 2021», участие в которой принимают предприятия сельского хозяйства и переработки Липецкой области. У «Красного знамени», как всегда эксклюзивные кадры с этого крупнейшего форума связанного с сельским хозяйством.

Сотни участников мероприятия, съехавшиеся со всей страны, представляют самые лучшие товары и продукты на территории подмосковного парка «Патриот».

Тут, например, можно увидеть быка-богатыря по имени Алтын, который весит 815 килограммов (!). Его вырастили в Подмосковье, а сам он абердин-ангусской породы.

По соседству — лошади самых разных пород. В их числе советский тяжеловоз из Мордовии, который может перевозить груз весом 5-6 тонн!

На выставке можно познакомиться с основными тенденциями в развитии агропромышленного комплекса, увидеть новейшие сельскохозяйственные беспилотники — комбайны, дроны для обработки полей, и даже первый в мире трактор с искусственным интеллектом.

В рамках «Золотой осени – 2021» работает Национальный гастрономический фестиваль, где можно попробовать и купить натуральные продукты, пообщаться с фермерами и производителями различной сельхозпродукции.

Специально к фестивалю сотрудники Минсельхоза России совместно с представителями Совета Федерации и Роскачества разработали органический атлас, который содержит информацию о самых экологичных товарах страны.

Торжественная презентация первого российского органического атласа состоялась сегодня (7 октября) в рамках «Золотой осени». В нем можно посмотреть на продукцию, получить контакты предприятий, а узнать статус развития органического производства в каждом субъекте РФ.

Россия стала первой в мире страной с подобным открытым реестром среди 180 государств, производящих органику. Отечественная продукция защищена QR-кодированием, что позволяет потребителям отслеживать происхождение товара. Специалисты говорят, что органический атлас должен стать настольным справочником для каждого производителя и продавца органической продукции, ведь он позволяет потребителю отделить добросовестных поставщиков от несертифицированных конкурентов.

Что касается Липецкой области, то наши земляки представляют на «Золотой осени» различные местные бренды, например знаменитое «Липецкое мороженное» различных сортов, минеральную воду, продукцию компании «Росинка» и ООО «Липецкпиво». А еще лебедянские яблоки и соки, тепличные огурцы и помидоры, картофель и свеклу, колбасы и мясные изделия, произведенные в нашем регионе.

Из замеченных на выставке наших земляков — член координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по Центральному федеральному округу, руководитель ООО «Липецкоблснаб» В. В. Сенчеков.

В свое время Владимир Владимирович работал в штате Елецкого городского комитета ВЛКСМ (с 1986 по 1990 годы) в том числе избирался первым секретарем горкома комсомола.

На выставке «Золотая осень — 2021» он В. В. Сенчаков интересовался сельскохозяйственной техникой. Увы, никакой елецкой продукции на главной аграрной выставке страны в этом году не представлено.