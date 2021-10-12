«ЗОЛОТОЕ» ДЕРЕВО

Такого в Ельце еще не было: за спил одного дерева и вывоз бревен с растительным мусором 54-летняя ельчанка отдала свыше полутора миллионов (!) рублей. Эти деньги женщина с сыном откладывали на покупку квартиры.

Об удивительном происшествии сообщает штаб ОМВД России по г. Ельцу. Само знаменательное событие произошло месяц назад, сейчас следственный отдел горотдела полиции расследует уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Судя по объяснению потерпевшей, убираясь у себя дома, она наткнулась на объявление о предоставлении услуг по спилу деревьев. Решила позвонить. Ответивший мужчина назвал цену: спил одного дерева будет стоить 170 (!) тысяч рублей. Поразительно, но ельчанка согласилась и договорилась о встрече.

В середине сентября к потерпевшей приехали двое мужчин, женщина показала им нужное дерево. Когда дело было сделано, один из работников сказал: вывоз мусора и бревен обойдется в 70 (!) тысяч рублей. И ельчанка опять не спорила!

Слово за слово, и заказчица отдала одному из исполнителей услуги 40 тысяч рублей, а потом еще 255 купюр. Как думала сама хозяйка, тысячных. В действительности вконец запутавшаяся горожанка сама того не ведая расплатилась пятитысячными банкнотами.

Забрав деньги, работники уехали. Вечером домой вернулся сын и после рассказа матери о случившемся объяснил женщине: это были мошенники!

Женщина утверждает, что не заметила, как пильщик дерева во время непринужденной беседы выманил у нее 1 миллион 559 тысяч рублей.