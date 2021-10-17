Что такое осень?

Осень — самое прекрасное время года. Листья деревьев меняют свою окраску. Они становятся золотыми, багряными и оранжевыми. Моя учительница Алена Александровна Евдокимова рассказала на уроке окружающего мира, что природа готовится к длинному зимнему периоду. Птицы улетают на юг, некоторые животные готовятся ко сну, рыбки постепенно уходят на дно рек.

Пока еще стоят теплые деньки, так хорошо пройтись по осенним паркам и садам, когда под ногами еле слышно и таинственно шуршит опавшая листва. Свежий воздух пахнет антоновскими яблоками и мокрой землей.

Гуляя по осеннему лесу, мне очень нравится собирать букеты из опавших разноцветных листьев. Они получаются яркими и необычными, долго стоят дома. Из гербария можно делать поделки. А еще я люблю использовать осенние листья вместо закладок для книг.

Больше всего осень мне нравится из-за того, что это самая дождливая пора. В такие минуты беру кружку горячего черного чая с лимоном, укрываюсь клетчатым пледом, смотрю в окно и о чем-нибудь мечтаю.

Об осени писали все наши поэты, осыпая ее красивыми словосочетаниями, ее изображали на своих полотнах великие живописцы, передавая красками великолепие божественной красоты. Я хочу стать художником, пока нарисовала только 5 картин. На них изображены осенний урожай, пасмурная погода, разно­цветные деревья и ребята, идущие в школу.

Дни становятся короче, а ночи длиннее. Чем ближе холодная зима, тем больше плачет осень долгими холодными дождями и вздыхает сильным ветром, заставляя немного погрустить. Но моя сестра Лиза не дает мне унывать. Она зовет меня в лес на пикники. Мы берем с собой термос с согревающим чаем, бутерброды, яблоки и различные книги. Бегаем по шуршащей листве и фотографируемся.

Мария КУКУЗОВА,

3 «Г» класс школы № 12