О клевете в Интернете, семейном скандале и другом криминале

Сотрудники главного надзорного органа Ельца подготовили для газеты «Красное знамя» подборку информаций о событиях, часть которых широко освещалась в сети Интернет.

Едва не погубили ревность и выпивка

Взревновавший свою сожительницу 31-летний горожанин при попытке «проучить» 38-летнюю ельчанку едва не погиб сам: женщина ударила его ножом в область сердца. Мужчину спасло своевременное оказание медпомощи.

По информации гособвинителя прокуратуры Ельца Я. В. Рыбалка, конфликт между гражданскими супругами произошел из-за того, что мужчина сильно выпил и приревновал свою сожительницу. Хотел было ее ударить, но женщина увернулась. Тогда пьяный ревнивец взял супругу за волосы и потащил к кровати. Ельчанке снова удалось вывернуться, она оттолкнула своего благоверного, а потом ударила ножом в спину.

Раненого медики спасли. Проведенная впоследствии экспертиза установила факт причинения пострадавшему тяжкого вреда здоровью. Предварительное следствие данные действия квалифицировало как умышленные.

Итог: 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор, вынесенный в отношении женщины, уже вступил в законную силу.



«Перестрелка» и «оплаченная жестокость»

По итогам прокурорских проверок приняты процессуальные решения по двум фактам публикаций в Интернете, где сведения были явно клеветническими: в одном случае человека обвинили в жестоком обращении с животными и получении обманным путем за это денег, в другом наплели чушь про «крышевание» бизнеса.

Помощник прокурора города Я. В. Рыбалка уточняет, что по первому случаю по инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина и подрывающих его репутацию. Прокурорская проверка выявила: вышеназванная информация распространялась в соцсетях Интернета с сентября 2019 года по ноябрь 2020-го. Количество просмотров — свыше 10 тысяч.

Надзорный орган подтвердил нарушение прав гражданина, закрепленных в статьях 23 и 29 Конституции РФ, на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Подобные действия подпадают под санкции части 2 статьи 128.1 УК РФ.

Прокуратура направила материал проверки в отдел дознания ОМВД России по г. Ельцу. По результатам рассмотрения постановления прокурора города по вышеназванной статье российского Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

По результату еще одной прокурорской проверки, проведенной по обращению граждан, установлены причины конфликта, случившегося около елецкого ТЦ «Орион». Надзорный орган исследовал содержимое статьи «В Липецкой области в г. Ельце в центре города произошла перестрелка между этническими группами», размещенной на одном из интернет-порталов.

В данной публикации неустановленный автор указывает на двух граждан, один из которых — бывший сотрудник органов внутренних дел: якобы эти люди оказывают влияние на «нелегальный бизнес», получая при этом незаконные денежные вознаграждения.

Прокурорская проверка распространенной информации показала: в публикации содержатся ложные и клеветнические сведения в отношении потерпевших.

Помощник прокурора города А. Д. Бутенко пояснил: материалами проверки установлено, что конфликт, попавший в объектив камер видеонаблюдения ТЦ «Орион», произошел на почве личных неприязненных отношений между уроженцами Таджикистана. Участники этого скандала выясняли вопросы, связанные с работой торговой точки, занимающейся приготовлением и продажей шаурмы. В частности, причиной конфликта было увольнение одного из работников. К сотрудникам органов внутренних дел все это никакого отношения не имело.

После направления прокуратурой Ельца в адрес начальника городского отдела полиции соответствующих материалов отделом дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»).

Одновременно с этим ОМВД России по г. Ельцу проводит проверку по факту самого инцидента, происшедшего днем в общественном месте и вызвавшего широкий общественный резонанс.

По истечении проверки виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.



Претензии к МУП

Поводом для прокурорской проверки стали нарушения трудовых прав работников одного из елецких муниципальных предприятий.

Городская прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в работе МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению. Как сообщает прокурор города С. Н. Пиляев, в ходе проверки выявлены нарушения Трудового кодекса РФ: на предприятии не индексировали зарплату сотрудникам, не доплачивали им за работу с вредными и опасными условиями труда, в нерабочие праздничные дни и сверхурочное время.

По результатам проверки в отношении юрлица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). Санкция данной статьи предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В адрес руководителя предприятия внесено прокурорское представление. Устранение нарушений взято на контроль.



Намерение ценой в 7 лет

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору ельчанин по приговору суда получил 7 лет лишения свободы.

По сообщению старшего помощника прокурора Ельца Е. А. Колмановской, этот срок будет отбывать ранее не судимый 26-летний ельчанин, член ОПГ, действовавшей с использованием Интернета: речь идет о незаконном обороте наркотиков с помощью пресловутых «закладок».

В сентябре прошлого года этот горожанин нашел себе в сети криминальный «заработок». В конце первого осеннего месяца он забрал из тайника-«закладки» на улице Кротевича 0,98-граммовый пакет с веществом, содержащим наркотическое средство. Задачей новоявленного наемника преступной группы было расфасовать и разложить по тайникам другие «закладки». Что он и сделал в укромных местах в районе улицы Черокманова.

Преступный умысел злоумышленнику довести до конца не удалось: все это время за преступником наблюдали полицейские ОМВД России по г. Ельцу. Все тайники с наркотиком обнаружены и изъяты, а «закладчик» задержан и доставлен в дежурную часть. Часть свертков с зельем, которые он не успел заложить, изъяли при досмотре непосредственно в отделе полиции.

Столь большой срок пребывания в исправительной колонии строгого режима — характерное наказание для подобных преступлений: согласно действующему российскому законодательству, санкции по «наркотическим» статьям довольно суровы. И таких «закладчиков», как правило, правоохранители «ведут» уже с момента их вступления в преступный сговор с «работодателями».

По статистике МВД, на свободе подобные «наркопехотинцы» живут в среднем всего несколько месяцев, пока их не застукали на месте во время совершения преступления блюстители правопорядка.

Николай СЫРОМЯТНИКОВ