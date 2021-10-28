Дело ее жизни

В номинации «Бизнес года в сфере торговли» традиционного городского конкурса на звание «Лучший предприниматель» по итогам 2020 года стала Виктория Викторовна Быкова — один из крупнейших в городе и регионе поставщиков запасных частей для сельскохозяйственной и специальной техники.

Бизнес… поневоле

Виктория Викторовна Быкова предпринимателем стала по расчету. Или поневоле. Или по семейной необходимости — по аналогии с производственной. Но 20 лет назад представить себе не могла, что станет заниматься бизнесом, владеть огромным, сложным хозяйством и руководить коллективом в несколько десятков человек, где большинство сотрудников — мужчины.

Она ельчанка, из обычной семьи. Закончила Рязанский медицинский институт, получила специальность бактериолога-эпидемиолога. Там же познакомилась с будущим мужем, он дерматолог-венеролог. Молодая семья переехала в Елец, муж устроился на работу по специальности. Но уже бурлили печально известные 90-е годы, характерные закрытием предприятий, переделкой собственности, невыплатой зарплат, пенсий и прочих пособий, массовыми увольнениями, безудержным ростом цен. Виктория Викторовна вспоминает: тогда зарплаты мужа едва хватало, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Но он был влюблен в медицину, в свою специальность, был готов использовать новые современные методы, способы лечения и профилактики и просто не видел себя кем-то другим, кроме как доктором. И тогда на семейном совете было решено: глава семьи продолжает трудиться на медицинском поприще, а Виктория Викторовна, как в омут головой, пробует свои силы в бизнесе. Она к тому времени уже успела получить еще и юридическое образование, что, безусловно, должно помочь ориентироваться в сложном мире предпринимательства.

Но какой вид деятельности выбрать? Где приложить усилия, чтобы не прогореть? Логика подсказывала: надо заниматься тем, в чем хоть немного разбираешься, имеешь понятие о предмете. Здесь преимущество было у мужа Виктории Викторовны: он, помимо медицины, был «на ты» с машинами, механизмами, многое в них понимал. Недолго поразмыслив, семья пришла к выводу, что будет обеспечивать запасными частями фермеров и всех тех, кто трудится в селе и городе, используя различную технику. Наверное, свою роль сыграл и тот факт, что среди друзей и знакомых молодой семьи было немало таких людей, так что о проблемах тружеников реального сектора экономики они знали не понаслышке.

Обязанности разделили просто: муж генерировал идеи, предложения, а супруга брала на себя их реализацию.



Вместо свадебного путешествия — ремкомплекты

Первоначальным капиталом стали деньги, которые подарили молодоженам на свадьбе. Поскольку сумма была невелика, да и инфляция почти ежедневно «съедала» сбережения, быстро приобрели недорогие ремкомплекты. Первыми покупателями стали знакомые и друзья, потом их знакомые и друзья…

Со временем решились арендовать буквально несколько квадратных метров, Виктория сама занималась розничной торговлей. При этом надо понимать, что те, кто заказывали или покупали не единичные копеечные товары, расплачивались не деньгами — бартером. Это когда за запчасти могли отдать сахар, мясо, птицу и т. п. Виктории Викторовне приходилось составлять сложные схемы, чтобы удовлетворить интересы и запросы партнеров, у которых закупали нужную продукцию, и покупателей, не имеющих возможности расплатиться живыми деньгами. Это было сложно, тяжело. Но, с другой стороны, она приобрела ни с чем не сравнимый опыт выстраивания деловых связей, отношений, расстановки приоритетов, не говоря уже о ведении документации и умения разбираться в постоянно меняющихся законах, правовых актах и т. д.

А через несколько лет свое мужское плечо бизнесу подставил и муж Виктории Викторовны: несмотря на привязанность к медицине и своему делу, ему пришлось снять белый халат доктора. Так бизнес стал по-настоящему семейным.



Ассортимент — как двигатель торговли

— Поскольку мы не обладали большими денежными суммами, решили делать ставку на недорогие товары, но при этом обеспечивать нашим покупателям, партнерам широкий, разнообразный ассортимент, — вспоминает Виктория Викторовна. — Ученые мужи утверждают, что не бывает ненужных вещей: это сегодня они не востребованы, а уже завтра могут понадобиться! С другой стороны, ни для кого не секрет, что в современном мире один из главных дефицитов — время, и человеку удобно в одном месте приобрести разный товар, в том числе и тот, который будет нужен через неделю, а то и месяц. Поэтому со временем мы создали своеобразный технический, машиностроительный супермаркет, в котором владельцу техники предлагаем самое необходимое для ее обслуживания и бесперебойной работы. А вместо нескольких разрозненных торговых точек у нас в районе сахарного завода свои несколько гектаров с большим магазином, складами, мастерскими — выкупили территорию обанкротившегося автотранспортного предприятия.

При этом надо отметить, что бизнес В. В. Быковой ориентирован только на отечественную технику и, соответственно, российского товаропроизводителя. Среди партнеров поставщиков такие предприятия машиностроительной отрасли страны, как АО «Костромской завод автокомпонентов», «Каменскволокно», «Слободской машиностроительный завод», ЗАО «Рубцовский завод запчастей», ОАО «Лужский абразивный завод», ООО «Сальсксельмаш».

И если вначале ассортимент насчитывал всего 100 наименований (Виктория Викторовна это отлично помнит, потому что в то время позволить ставку продавца не могла и торговала сама), то ныне это более 62 тысяч единиц самой разнообразной продукции! В том числе, например, запчасти на комбайны «Дон-1500», «Нива», «Енисей», «Полесье», автомашины «ВАЗ», «ГАЗ», «ПАЗ», УАЗ», на тяжелые «ЗИЛ», «Урал», «МАЗ», «КрАЗ», тракторы «ДТ-75», «Т-150», «К-700», «ЮМЗ», автобусы «ЛАЗ», «ЛИАЗ», а также к различному животноводческому оборудованию, опрыскивателям, спецтехнике и т. д.



Плюс свое производство

И это далеко не предел: Быкова внимательно следит за современными тенденциям, направлениями, технологиями, с тем чтобы своевременно предложить своим покупателям новинки. И они высоко ценят сотрудничество с ельчанкой, недаром среди ее постоянных клиентов — администрации сельсоветов Липецкой области, крестьянско-фермерские хозяйства региона, а также АО «Дороги Черноземья», ООО «Агроснабсахар», «ЕлецДорога», «Елецспецстрой», «Елецкий агрокомплекс», «Автолига», автоколонна № 1499, муниципальная служба благоустройства и многие другие предприятия и организации. Им импонируют ответственность, добросовестность, высокая дисциплина торгового предприятия В. В. Быковой, неукоснительное соблюдение договоров, внимание к запросам и предложениям покупателей и партнеров.

Как раз для удовлетворения их спроса предприниматель расширила сферу деятельности: уже несколько лет по просьбам потребителей здесь шьют пологи для автомобилей, а также освоен выпуск рукавов высокого давления (РВД) — это такой гибкий трубопровод, который используется для транспортировки специальных моторных и гидравлических жидкостей под давлением. При этом здесь производят не только стандартные РВД, но и по индивидуальным заказам потребителей, что, безусловно, делает торговое предприятие В. В. Быковой более востребованным и конкурентоспособным.



В чем секрет успеха?

В чем секрет успешного бизнеса? Наверное, в том, что Виктория Викторовна постоянно анализирует ситуацию, проводит мониторинг тех или иных позиций, ищет варианты решения проблем — их в малом бизнесе остается все еще немало. К примеру, ее волнует проблема кадров: сложно найти квалифицированных специалистов, если не так далеко столица с тысячами высокооплачиваемых (с точки зрения провинции) вакансий и отличными возможностями с пользой потратить заработанные деньги. Или проблема сосуществования опытных сотрудников и молодежи, которая на «ты» с Интернетом и его колоссальными цифровыми возможностями: Быкова убеждена, что только синтез опыта и новых технологий способен обеспечивать движение вперед. Она интересный, вдумчивый собеседник, имеет свое мнение и умеет его отстаивать, у нее обширные познания в разных сферах и отличное чувство юмора.

Может быть, как раз благодаря всем этим качествам ее бизнес уже 20 лет успешно развивается, признан лучшим в городе и стал делом всей ее жизни.

Татьяна ЩЕРБАТЫХ