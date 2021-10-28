Бунинский Елец

В конце прошлой недели (22 октября) Елец, как и вся Россия, отмечал 151-ю годовщину со дня рождения нашего знаменитого земляка, писателя, нобелевского лауреата И. А. Бунина.

В своих произведениях Иван Алексеевич нередко вспоминал Елец и здешние уголки, связанные с отрочеством, юностью, первой любовью. Не случайно некоторые страницы бунинского романа «Жизнь Арсеньева» можно использовать в качестве путеводителя по нашему городу. Писатель всю жизнь помнил о Ельце, об атмосфере старой России, он передавал связанные с этим эмоции, чувства и физические ощущения в своих книгах и дневниках.

Образование

Известно, что Иван Бунин жил в Ельце 140 лет назад в период обучения в мужской гимназии (с августа 1881 по январь 1886 года). За пять лет он сменил четыре адреса. Сначала квартировал в доме мещанина Бякина на Торговой улице, затем переехал в скромное жилище ваятеля кладбищенских памятников Студенникова, потом поселился у Веры Аркадьевны Петиной-Орловой. Но основным местом его жительства стал дом Анны Осиповны Ростовцевой на улице Рождественской, где юный Ваня прожил около трех лет. Начальное образование молодой писатель и поэт получил дома. Затем, в 1881 году, после сдачи экзаменов, его зачислили в Елецкую гимназию.

Много позже, в лирико-автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» Иван Алексеевич писал: «В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной, — уже одно это было ужасно».

По воспоминаниям Ивана Бунина мужская гимназия была довольно мрачным местом. Маленький Ваня во всем хотел быть похожим на отца. Ходить на охоту, ловить дичь на заре, беззаботно петь под гитару. А вместо этого нужно было ходить в гимназию и жить в нахлебниках за 15 рублей в месяц со своей едой. Для мальчишки, привыкшего к вольному существованию в отцовской усадьбе, перемена уютной домашней обстановки на строгий мещанский быт стала тяжелым испытанием.

В первых классах гимназии, благодаря блестящей памяти и хорошему домашнему образованию, Иван учился отлично. Он, например, мог, единожды прочитав текст, запомнить рассказ на страницу или длинное стихотворение. При этом арифметика и алгебра давались Ивану нелегко, поэтому он ими пренебрегал. Так что уже в третьем классе остался на второй год.

Не окончив гимназии, вернулся домой. Дальнейшее образование юный Бунин получал благодаря старшему брату Юлию, окончившему Московский университет с отличием.



Первая любовь

Со своей первой любовью Иван Бунин познакомился в редакции газеты «Орловский вестник». Он работал там помощником редактора. Варвара Пащенко корректировала тексты. Можно сказать, у них случился служебный роман.

Варвара была на год старше влюбившегося в нее начинающего поэта и литератора. Она тоже была ельчанкой из состоятельной семьи врача. Окончила полный курс Елецкой женской гимназии, мечтала о консерватории и актерской карьере. Современники говорили, что у девушки чарующий голос, а еще она мастерски играла на рояле, участвовала в любительском драматическом кружке. Все это нравилось Ванечке, так тогда называли молодого Бунина.

Приезжая в Елец, молодые люди нередко встречались на берегу реки Быстрой Сосны. Впоследствии Иван Алексеевич так описывал свою возлюбленную в сборнике рассказов «Темные аллеи».

«Просто убранные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела… Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости…».

Прожив три года вместе как муж и жена, они в итоге расстались: Варвара ушла от Ивана, оставив на столе записку в несколько строк: «Ваня, прощай. Не поминай лихом!».

Вероятнее всего, небогатый молодой человек не мог дать капризной девушке всего, к чему она привыкла. К тому же ее родители были против связи Варвары с бедным писателем. Для него ее уход стал большим ударом и серьезной душевной травмой.



Елец в стихах Ивана Бунина

Елец и его уголки описаны не только в прозе, но в поэзии И. А. Бунина. Детские впечатления от города навеки остались в романе «Жизнь Арсеньева», когда звон колоколов с колокольни церкви Михаила Архангела разливался на весь мир какой-то дивной музыкой. Этому храму же Иван Алексеевич посвятил стихотворение «Михаил».

Архангел в сияющих латах

И с красным мечом из огня

Стоял в клубах синеватых

И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,

Светился на двери косой —

И снова народу являлся

Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о Боге,

А видел лишь кудри до плеч.

Да крупные бурые ноги,

Да римские латы и меч…

Дух гнева, возмездия, кары!

Я помню тебя, Михаил,

И храм этот, темный и старый,

Где ты мое сердце пленил!

В память о прошлом Ельца и его связи с И. А. Буниным в нашем городе ежегодно проходит событийный фестиваль «Антоновские яблоки», ставший событием всероссийского масштаба. Мероприятие воссоздает атмосферу старинного русского города конца XIX — начала XX века: по аллеям гуляют купцы и купчихи, дамы и кавалеры, юные гимназисты и гимназистки, офицеры.



Наш Иван Бунин

Проректор по учебно-воспитательной работе ЕГУ им. И. А. Бунина Ирина Михайловна Курносова около 30 лет занимается буниноведением. Она рассказала о своей работе в этом направлении.

— Ирина Михайловна, как вы пришли к решению связать свою творческую жизнь с именем нашего земляка?

— Началось это в начале 90-х. Будучи молодым преподавателем нашего вуза, я решила написать кандидатскую диссертацию. В то время резко возрос интерес к Бунину и его творчеству. А еще мне повезло с научным руководителем — Валентиной Ивановной Собинниковой. Она по сию пору остается для меня образцом настоящего ученого. Наставник и предложила заняться изучением творчества Ивана Бунина. После кандидатской настал черед докторской диссертации. В этих трудах я рассматривала творчество нашего великого земляка с точки зрения языковедения.

— В нашем вузе и сегодня ведется масштабная работа по изучению наследия классика?

— Совершенно верно. Это не только дань памяти одному из крупнейших русских писателей и привлечение внимания общественности к его творчеству, но и попытка по-новому взглянуть на некоторые темы, волновавшие буниноведов на протяжении последних 50 лет. Сегодня необходимо определить место Ивана Алексеевича в истории русской литературы с позиций и взглядов XXI века. Кроме того, мы хотим привлечь внимания молодых исследователей творчества Ивана Алексеевича. И это нам удается. Растет число курсовых, дипломных, исследовательских работ, связанных с творчеством Бунина, а значит, молодые ученые осознают его значимость для русской культуры.

— Елец и Бунин, насколько крепко связаны эти имена?

— Иван Алексеевич, без сомнения, один из ярчайших литераторов, вписавших свое имя в историю Ельца. Именно здесь он провел отрочество и юность. И город по праву гордится и бережно хранит память о великом русском писателе, первом русском лауреате Нобелевской премии по литературе. Ельцу повезло быть воспетым в самых разных бунинских произведениях, вошедших в классику мировой литературы.

Уездный город с почти фотографической точностью отображен И. А. Буниным в художественной прозе: в романе «Жизнь Арсеньева», в знаменитых повестях «Деревня», «Суходол», в ряде рассказов. В них словно оживают городские улицы, площади и слободы, слышатся старинные названия, от которых веет древностью: Ламская, Аргамача, Александровка, Ямская, Торговая, Архангельская, Успенская, Манежная, Бабий базар и многие другие. Бунин и Елец навсегда связаны друг с другом.

Елизавета КУКУЗОВА