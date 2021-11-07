Активист, студент, молодой учитель

Студент 5-го курса института филологии ЕГУ им. И. А. Бунина Григорий Голубков вышел в финал всероссийской национальной премии «Студент года — 2021» в номинации «Интеллект года».

Корреспондент «Красного знамени» побеседовала с Григорием и узнала о его научной, творческой деятельности в вузе и первых шагах работе по профессии.

Ученики 5-го класса в котором преподает молодой педагог подарили Г. Голубкову букет из воздушных шаров.

Школа

и университет

Родился и учился Г. Голубков в Новомосковске (Тульская область). Сначала поступил в общеобразовательную школу со спортивным уклоном, занимался там футболом и волейболом. Затем перевелся в лицей, пройдя серьезный отбор.

Грише нравились физика, обществознание, русский язык и литература. В 11-м классе заинтересовался изучением иностранных языков.

— Я понял, что в современном мире, зная английский язык, есть больше возможностей, чтобы сделать карьеру, — говорит Г. Голубков.

С тех пор он начал усердно заниматься иностранными языками и готовиться к ЕГЭ. Успешно сдав все экзамены, решил поступить в ЕГУ им. И. А. Бунина на направление «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».

Начиная с 1-го курса, писал научные статьи, публиковался в научных журналах наряду со студентами ведущих вузов России. Григория Голубкова избрали в студсовет, он активно участвовал в проведении дней первокурсников, всероссийском фестивале «Антоновские яблоки», новогодних дискотеках. А еще состоял в профкоме, посещал студенческую «Школу актива», не пропускал форумы финансовой и правовой грамотности, выступал профоргом на различных мероприятиях.

В 2020 году участвовал в конкурсе на присуждение всероссийской национальной премии «Студент года — 2020» и занял 2-е место в номинации «Общественник года», но, увы, не прошел в финал.

В этом году решил повторить попытку в номинации «Интеллект года» и занял 1-е место в региональном этапе. Теперь вышел во всероссийский финал состязания, который пройдет с 13 по 18 ноября в Томске.

— К конкурсу «Студент года — 2021» готовился тщательно. Отобрал лучшие научные работы, составил портфолио, снял видеоролик, заполнил необходимые документы, — рассказывает Г. Голубков. — Впереди новые полезные знакомства, обмен опытом с лучшими специалистами России.



Научные достижения

и стипендии

Григорий написал более 14 статей, которые опубликованы, в том числе и в международных сборниках. Побеждал в олимпиадах, выступал на научно-технических конференциях различных уровней. Он обладатель стипендий Правительства и Президента РФ. Кроме того, получил выплату на обучение в Германии.

Студент ЕГУ им. И. А. Бунина исследовал причины возникновения кризиса в подростковом возрасте, культуру англоязычных стран мира, интегративные методы обучения иностранным языкам, роль русского языка в воспитании детей и многие другие темы.



Работа в школе

Сейчас Григорий Голубков проходит учебную практику, работая в одной из школ Новомосковска. Он учит детей английскому и немецкому языкам. Недавно стал классным руководителем пятиклассников.

Мальчишки и девчонки оригинально поздравляют своего учителя с различными праздниками. Например, 1 сентября подарили ему букет из воздушных шаров.

— Работать с детьми не так просто. Они не всегда слушаются, все абсолютно разные. Готов понять их любые проблемы и стараюсь помочь. Воспитываю в них лидерские качества, — рассказал молодой учитель о работе в школе. — Радует отдача ребят. Если они добиваются высоких результатов в учебе, значит, я все делаю верно. Хочу быть для своих пятиклассников не только учителем и наставником, но и другом.