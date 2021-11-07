В. В. Козьяков: «С утра на завод»

Нынешний год в жизни известного в городе человека, руководителя с огромным опытом, депутата городского Совета депутатов Виктора Васильевича Козьякова особенный. Судите сами: в марте исполнилось 50 лет, как он пришел на Елецкий известковый завод им. С. М. Кирова диспетчером, в октябре — 27 лет с того момента, как возглавил это предприятие, а в минувший понедельник, 8 ноября, он отметил свой 75-летний юбилей.

В. В. Козьяков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками «Почетный строитель России», «Строительная слава», «За заслуги перед городом Ельцом», юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», Почетными грамотами областной администрации и Совета депутатов. Свою первую награду — юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» Виктор Васильевич получил, когда ему было всего 24 года…

Оправдал надежды

Похоже, в городе, да и в области Козьяков — один из немногих действующих руководителей, на чью долю выпала пресловутая перестройка и смена экономических формаций. В 90-е годы, когда страну захлестнула волна преобразований, молодой директор завода (он как раз заступил на эту должность в 1994 году) оказался мудрее и прозорливее многих коллег, позволивших развалить свои предприятия, купившись на сладкие обещания новоявленных бизнесменов о процветании и благоденствии. Козьякову тогда удалось не только сохранить и приумножить производство, но и противостоять многочисленным охотникам до чужих стабильно работающих производств. Он не пустил временщиков на свой завод, который в те времена оказался лакомым кусочком для участников передела собственности. Более того, известковый не останавливался, людей отсюда массово не увольняли и даже зарплату платили стабильно: правда, случалось, иногда бартером, но все же платили, при том что на многих других предприятиях региона люди по полгода оставались без содержания. Как Виктору Васильевичу это удалось, скольких нервов и здоровья стоило, он рассказывать не любит. Но неизменно мрачнеет, когда речь заходит о тех временах. И, правда, что ворошить дела давно минувших дней? Главное — люди ему тогда поверили, как говорится, вручили свои судьбы, и Виктор Васильевич сполна оправдал их надежды.



Ставка на кадры

и модернизацию

Кажется, что во многих характеристиках, газетных публикациях и телевизионных сюжетах о Козьякове за эти годы рассказано все. Его неизменно называют крепким хозяйственником, умелым, мудрым руководителем, отличным организатором, надежным партнером, принципиальным и справедливым человеком. И это все истинная правда! Более того, всему этому есть фактическое подтверждение.

Начнем с того, что Виктор Василь­евич возглавил завод, который знал как свои пять пальцев: он начинал здесь диспетчером, руководил погрузоразгрузочным цехом, был начальником участка гидратной извести, главным технологом, заместителем директора по коммерции. Поэтому, заняв директорское кресло, сделал ставку на профессиональные кадры и модернизацию производства.

Скрупулезное перечисление всего того, что сделано Козьяковым на заводе, поверьте, займет не одну страницу. Скажем лишь о наиболее масштабных его делах. Это реконструкция цехов, бытовых помещений, дробильно-сортировочной фабрики, ремонт печей, перевод их с твердого топлива на газовое, монтаж АТС, строительство гаражных боксов и 150-тонных железнодорожных весов, сооружение воздушной линии электоропередач через реку Быструю Сосну. А еще возведение жилья для работников, капитальный ремонт и благоустройство домов с их газификацией и обустройством инженерных сетей, прокладка дорог по территории завода и в прилегающем к нему поселке, приобретение новой техники, современного оборудования, внедрение автоматизированных технологий производства извести. Достаточно сказать, что за последние 5 — 6 лет в новое строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт было инвестировано более 40 миллионов рублей, приобретено современного технологического оборудования и транспортных средств на сумму свыше 65 миллионов.

Все это позволило ООО «Елецизвесть» стать основным поставщиком строительной извести в ОАО «Липецкий силикатный завод» и «Липецкий завод изделий домостроения», которые обеспечивают весь строительный комплекс региона. В то же время ельчане долго, успешно и плодотворно взаимодействуют с партнерами в Тамбовской, Вологодской, Тверской, Ульяновской, Орловской, Оренбургской, Тульской областях, даже из Приморского края и тем самым остаются активными участниками реализации национальных программ РФ по строительству жилья в стране.



И «социалка»

на высоте

Не менее впечатляет и так называемый социальный пакет, которым предприятие обеспечивает своих сотрудников. Здесь созданы отличные условия труда и быта, много внимания уделяют технике безопасности. Уровень заработной платы — в числе самых высоких не только в городе, но и регионе. Заводчане имеют возможность взять льготную ссуду, при необходимости получить материальную помощь. Летом семьи сотрудников, которые долго и добросовестно трудятся на предприятии, отдыхают по путевкам на побережье Черного моря, в различных санаториях.

А еще здесь поощряют желание молодежи расти профессионально: предприятие оплачивает учебу в разных учебных заведениях страны.



И себе, и людям

Козьяков не был бы Козьяковым, если бы сузил сферу своей деятельности только до заботы о заводе и его коллективе. Виктор Васильевич не такой! Он, конечно, своих в обиду не даст, но и другим в помощи не отказывает, потому что в одном городе живем, а, значит, нельзя делить людей на своих и чужих — все ельчане! Как настоящий патриот, он много сделал для благоустройства и создания комфортной городской среды. Когда реконструировался городской стадион, строилась лыжная база, возводилось футбольное поле с искусственным покрытием в ФОКе «Виктория», Козьяков в числе первых помогал стройматериалами, техникой, рабочей силой. На средства завода также проложены две нитки газопровода протяженностью 2,7 км с необходимыми техническими сооружениями, благодаря чему голубое топливо пришло не только в дома поселка, но и в автоколонну № 1499, школу № 23, детский сад № 6, два магазина…

Благотворительность — неотъемлемая часть деятельности завода и его руководства. Без малого 8 миллионов за последние 5 — 6 лет истрачено на помощь ЕГУ им. И. А. Бунина, Елецкому техникуму железнодорожного транспорта, лицею № 5, школам № 2, 10, 17, 23, детским садам № 3, 6, 71, 84, детским школе искусств им. Л. Соколовой, центру «Радуга», оздоровительному лагерю «Белая березка», футбольному клубу «Орленок», горбольницам № 1 и 2, городскому Дворцу культуры, союзу многодетных матерей, спорткомплексу «Локомотив» и т. д.



О порядке, искрах

в глазах

и открытом окне

Когда рассказываешь о руководителе, да еще таком, как Виктор Васильевич Козьяков, невольно вспоминаются результаты работы, достижения. Недаром говорят, что за каждым успехом (как и провалом) прежде всего стоит директор, начальник. Все, что происходит во вверенном ему коллективе и на производстве, делается с его согласия и ведения. Все это так, но и директор прежде всего человек со своим характером, привычками, привязанностями и даже слабостями…

Мне не раз доводилось бывать в ООО «Елецкий известковый завод», встречаться и общаться с Виктором Васильевичем и его подчиненными. Сразу бросалось в глаза: он здесь и бог, и царь, и воинский начальник. Говорит быстро, отрывисто, такой же четкости мысли и слов ожидает от собеседника. Все знают, что характер у него крутой, но при этом он никогда не будет наказывать без веской причины — уж если кого распекает, так это точно за дело. Во всем любит порядок, и это слово, пожалуй, ключевое, которое определяет характер, стратегию и тактику деятельности Козьякова. Отсюда и все глобальные преобразования на заводе, и идеальная чистота на территории, и чуть ли не первая в городе электронная проходная, современная лаборатория, и даже, простите, обустройство теплых туалетов и умывальников для работников цехов обжига и горного — испокон веков работа здесь считалась самой тяжелой, грязной.

А еще на заводе рассказывали, как у директора загораются глаза, когда обсуждается новая интересная производственная идея. И если уж В. В. Козьяков чего задумал, обязательно своего добьется — такой у него характер.

А еще заводчане хорошо знают: Козьяков терпеть не может трех вещей: обмана, пьянства и воровства. Не любит праздно шатающихся: «Порядок определяет успех. Мы заключаем с человеком договор на работу, а не разговоры разговаривать», — резюмирует такой подход Виктор Васильевич.

Когда бы я ни заходила к нему, окно его рабочего кабинета всегда распахнуто настежь, даже зимой: «Черпаю силы у природы и свежего воздуха», — серьезно отвечает директор на мои расспросы. А вот о картине на стене над его головой, где изображен традиционный российский пейзаж — сосны, простор и поле, залитое солнцем, сам завел однажды разговор: «Это моя родина, моя Россия. С годами чувствуешь это острее».

Помню свое удивление, когда на заводе мне по секрету поведали: у жесткого, требовательного, железного Козьякова выступают на глаза слезы, когда дети из соседнего детсада дают концерт для своих шефов, он не скрывает слез, не стесняется.

…В сентябре прошлого года Виктор Васильевич сложил с себя полномочия генерального директора ООО «Елецизвесть». Но совсем не ушел, остался председателем совета директоров предприятия. Поэтому в курсе всего, что происходит на родном заводе, его слово здесь по-прежнему веское, определяющее. Ну не может он без родного предприятия!

…В одну из наших встреч спросила: «Виктор Васильевич, а у вас выходные бывают? — А как же! — И что делаете? — С утра на завод…».

Нынешний год в жизни известного в городе человека, руководителя с огромным опытом, депутата городского Совета депутатов Виктора Васильевича Козьякова особенный. Судите сами: в марте исполнилось 50 лет, как он пришел на Елецкий известковый завод им. С. М. Кирова диспетчером, в октябре — 27 лет с того момента, как возглавил это предприятие, а в минувший понедельник, 8 ноября, он отметил свой 75-летний юбилей.

В. В. Козьяков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками «Почетный строитель России», «Строительная слава», «За заслуги перед городом Ельцом», юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», Почетными грамотами областной администрации и Совета депутатов. Свою первую награду — юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» Виктор Васильевич получил, когда ему было всего 24 года…

В ТЕМУ:

Чем занимается пенсионер Козьяков, когда не идет на завод? С появлением свободного времени больше гуляет на свежем воздухе. Наверстывает то, чем, будучи директором, не удавалось уделять много времени. Например, смотрит телевизор, чаще всего спортивные передачи — он еще тот болельщик, прежде сам активно занимался физкультурой и спортом, в его бытность на заводе были своя футбольная команда, стадион… И, конечно, интересуется политикой: смотрит на разных каналах соответствующие программы, ток-шоу, интервью, чтобы по выработанной годами привычке быть в курсе всех событий и иметь обо всем происходящем собственное мнение. Много читает, в основном книги с воспоминаниями реальных участников Великой Отечественной войны, военачальников о прошедших сражениях, энциклопедии, рассекреченные материалы. Интерес к этой тематике понятен: его отец Василий Филиппович прошел всю войну, был матросом, участвовал во многих судьбоносных операциях, вернулся с боевыми наградами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Викторовна ДЯДИЩЕВА, дочь:

— Виктор Васильевич — хороший отец, а еще я всегда знала, что он друг, верный помощник, главная опора всей нашей семьи. По натуре, по складу характера он созидатель, всегда говорит, что разрушить легко, а вот сделать, собрать воедино не всем и не всегда удается. Этому он учил меня, об этом рассказывает своему внуку. Мы стараемся следовать его примеру и советам, и назиданиям.

Оказывается, очень сложно говорить о родном, близком человеке, непросто найти слова, чтобы выразить нашу безграничную к нему любовь, уважение, признательность — даже не за то, что он для всех нас сделал, а просто за то, что он у нас есть. Здоровья тебе, папа, и долгой-долгой жизни.