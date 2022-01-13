Постановление администрации городского округа Елец Липецкой области 28.12.2021 №2074

О внесении изменения в постановление

администрации городского округа

город Елец от 08.10.2021 № 1529

«Об изменении существенных

условий контрактов»

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа город Елец, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2021 №1812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 08.10.2021 № 1529 «Об изменении существенных условий контрактов» изменение, изложив подпункт 5 пункта 1 в следующей редакции:

«5) контракт заключен до 1 октября 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н. М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е. В. Боровских