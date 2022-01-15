Самая большая в Центральном Черноземье!

Уникальная 115-килограммовая шаровая гантель изготовлена на ОАО «Гидропривод» для елецкого силача Александра Кузьмина по прозвищу Самсон.

Наш земляк, член сборной страны по силовому экстриму очень благодарен за этот необычный новогодний подарок генеральному директору предприятия В. А. Мезинову, а также главному механику предприятия В. Т. Шацких, токарю В. Б. Чистякову и мастеру ремонтного цеха В. В. Горшкову. Их стараниями огромный спортивный снаряд появился на свет и теперь поможет Александру готовиться к соревнованиям. Атлет говорит, что это самая крупная гантель в ЦФО. Чуть тяжелее и больше есть в Омске, она весит 125 кг.

Мировой рекорд по подъему наибольшего веса одной рукой сегодня принадлежит польскому стронгмену Матеушу Килишковскому — 150 кг!



Вполне возможно, елецкий спорт­смен-экстремал Александр Кузьмин сможет превзойти это достижение, ведь тренироваться ему теперь есть с чем! К тому же впереди у Самсона выступление на самом крутом в России турнире, который пройдет в апреле 2022 года в Красноярске. Ожидается, что туда съедутся самые сильные люди планеты, а главным конкурентом российских богатырей станет сборная США.

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В ушедшем году Книге рекордов «Красного знамени» исполнилось 25 лет.

За эти годы в нее занесены 109 различных достижений ельчан — таких, как В. Н. Миленин, собравший коллекцию из 5000 фотоаппаратов, самый юный шестилетний спасатель Дима Баскаков, который вытянул из ледяной воды своего друга, Артем Шкворнев, в год и 7 месяцев знавший все буквы алфавита. В числе рыболовных рекордов — щука из Быстрой Сосны весом 8 кг 180 г и судак 3 кг 200 г, из садово-огородных — помидор весом 1 кг 300 г, картофель весом 1 кг 375 г, тыква весом 48 кг 200 г, яблоко весом 410 г, огурец длиной 52 см, лимон весом 1 кг 200 г, а также гриб-дождевик весом 17 кг 400 г.

Есть в нашей Книге рекордов и курьезный факт: ельчанка стояла в очереди на установку домашнего телефона (когда-то это было актуально) четверть века! После сообщения об этом антирекорде в городской газете проблему решили в течение месяца.

Уважаемые читатели! Книга рекордов «Красного знамени» ждет своих героев. Со своими предложениями к нам могут обращаться спортсмены, грибники, рыболовы, садоводы и огородники, коллекционеры, люди, обладающие необычными способностями. Рассмотрим любые предложения, в том числе курьезные. Звоните по телефону 2-30-01 или приходите в редакцию по адресу: ул. Советская, 72.