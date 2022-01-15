О том, как арестовали статью Ленина о Ельце

В конце 1895 года полиция в Петербурге сделала массовый налет на марксистские кружки. Преследования коснулись не только людей, но газеты «Рабочее дело».



Добыча полиции

В «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» были арестованы четверо, в том числе и В. И. Ульянов. Газета «Рабочее дело» ( №1) готовилась к выпуску. В ней и размещалась знаменитая статья Ленина «О чем думают наши министры?». Публикацию арестовали и не пустили в печать. Ее нашли уже после революции в архиве департамента полиции. В этой статье, между прочим, речь шла и о нашем городе.



У истоков доброго дела

В конце XIX века в России стали появляться воскресные школы для рабочих. В Ельце первую такую школу открыли 15 января 1895 года инспектор Александровского технического училища Андрей Иванович Яшнов и его жена Зинаида Ивановна в засосенской части города в здании третьего мужского училища. Финансировал эту школу елецкий просветитель Владимир Александ­рович Варгунин. Передовые учителя города, несмотря на удаленность школы, горячо откликнулись на призыв работать бесплатно, обучая неграмотное население елецкой окраины. Это был преподаватель училища Алексей Иванович Котельников и молодые, совсем еще юные девушки, только окончившие гимназию: Архипова, Сафонова, Однолюбова. К изучению Закона Божьего привлекли, пожалуй, самого умного и влиятельного тогда священника Гаврилу Никитича Селехова. К засосенским ученикам присоединились и рабочие — жители города. Первый набор состоял из 74 человек.

А. И. Яшнов вспоминал: «В начале 1894 — 1895 отчетного года между преподавателями училища во главе с инспектором инженер-механиком А. И. Яшновым возникла мысль об устройстве в ближайшей к училищу части города (Засосенской слободе), заселенной по преимуществу мастеровым людом, служащим в железнодорожных мастерских и депо, воскресной школы с целью прийти на помощь этому люду в необходимом, хотя бы только воскресном обучении грамоте детей их, находящихся в большинстве случаев в так называемых учениках при мастерских ремесленников или на заводах, дать возможность усовершенствоваться в знаниях детям-юношам, окончившим начальную школу и поступившим уже на службу, и, наконец, помочь взрослым железнодорожным рабочим в усовершенствовании их знаний, не только общих, но и прикладных».



Неожиданное препятствие

Однако при утверждении устава и положения о воскресной школе неожиданно выступил против министр внутренних дел И. Н. Дурново. Он под грифом «Совершенно доверительно» направил письмо обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву, где утверждал, что «нередко школы находятся под негласным руководством целого кружка неблагонадежных лиц… Порядок, допускающий возможность чтений лекций людьми посторонними, дает полный простор для проникновения в число лекторов лиц революционной среды». Причем в качестве примера Дурново пишет о двух школах — елецкой и московской. Министр советует Победоносцеву, в ведомстве которого возникали воскресные школы, «тщательную проверку лиц, допускаемых к занятиям в школе».

«Для более точного ознакомления с составом служащих затребованы были сведения о мужской воскресной школе, открытой 15 января в г. Ельце с разрешения епархиального начальства под наблюдением соборного протоиерея отца Г. Селихова… Учредителем Елецкой воскресной школы, помещающейся за рекой Сосной, состоит инспектор Александровского Елецкого технического железнодорожного училища Андрей Иванов Яшнов, который, будучи студентом Московского технического училища, вращался в противоправительственных кружках и находился в сношениях с людьми, привлеченными к делам политического характера. Из числа учителей и учительниц департаменту более или менее известны по сомнительной благонадежности бывшая ученица Елецкой гимназии Анна Ивановна Архипова, Александр Павлов Бутягин, врач Владимир Андреев Варгунин, бывшая слушательница Санкт-Петербургских высших женских курсов Фелиста Иванова Коренева, Екатерина Никонова Однолюбова и мещанка Антонина Николаева Сафонова. Сообщая Вашему высокопревосходительству для сведения, я считаю долгом добавить, что представляется настоятельно необходимым принятие самых действенных мер к устранению возможности лицам, не принадлежащим к официальному составу воскресных школ, выступать в качестве лекторов, вообще принимать всякое, хотя бы даже косвенное участие в преподавании или наблюдении за школьными занятиями» (из письма И. Н. Дурново обер-прокурору Синода К.П. Победоносцеву об установлении особой проверки преподавателей и лекторов воскресных школ от 18 марта 1895 года).



Первые результаты

Но между тем дело развивалось. В полугодовом отчете работы школы сказано: «Состав учащихся — 74 человека, из них 50 учеников были железнодорожные рабочие, главным образом (19 человек) слесари, которые с необыкновенным рвением и усердием стремились постичь техническое черчение и дроби в арифметике». После полугодового изучения чертежей с преподавателем училища Котельниковым большинство учеников стали разбираться в чертежах, «что должно отразиться на успешности их работы».



Что написал Ленин?

Революционеры были в то время везде, в том числе и в канцелярии Святейшего Синода. Они-то и переслали копию письма министра в редакцию газеты «Рабочее дело». Обозреватель этой газеты Владимир Ильич Ульянов немедленно откликнулся статьей «О чем думают наши министры?. О елецкой школе написано вот что: «С особенным ужасом говорит г. министр, что школа в г. Ельце «помещается за рекой Сосной, где живет преимущественно простой (о ужас!) и мастеровой народ и где находится железнодорожная мастерская. Министр смотрит на рабочих как на порох, а на знание и образование — как на искру; министр уверен, что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство. Рабочие! Вы видите, как смертельно боятся наши министры соединения знания с рабочим людом! Покажите же всем, что никакая сила не может отнять у рабочих сознания! Без знания рабочие беззащитны, со знанием они сила!».

Однако эта статья в 1895 году из-за ареста полицией до читателей так и не дошла. Она стала общим достоянием уже после революции. Но и теперь нам напоминает о пользе учебы. И о том, что знание — сила!

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва