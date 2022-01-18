Старинные елецкие банки

В Ельце в начале XX века было четыре банка.



Государственный банк

Его отделение располагалось в доме на углу Манежной и Кладбищенской (современные улицы Ленина и Л.Толстого). Это здание было построено в начале XX века, его проектировал один из самых замечательных российских архитекторов И. П. Машков. Но сначала у отделения был другой адрес.

Архитектор

Иван Павлович Машков.



Первым учреждением Государственного банка на территории бывшей Орловской губернии, да и нынешней Липецкой области стал его филиал в нашем городе. И это повод для гордости. Елец в то время был крупным торговым и транспортным узлом и не уступал губернским центрам по развитию.

Елецкое отделение Государственного банка начало работу в августе 1864 года, на год раньше, чем в губернском центре — Орле. Открытие произошло в доме Петровых на Орловской улице (сейчас Коммунаров, 6, здание занимают подразделения администрации Елецкого района).

Управляющим отделением был назначен коллежский советник Б. Н. Миловидов. В Госбанке находились касса, отдел контроля, канцелярия, бухгалтерия, сберегательная касса.

Уездные отделения Государственного банка открывали счета общественным и коммерческим банкам, осуществляли операции по привлечению вкладов частных лиц, переводу платежей, выдаче ссуд под товары и процентные бумаги, вели учет векселей, разменивали купюры.

Изменения в уставе Государственного банка, направленные на развитие промышленного кредита, носящего долгосрочный характер, способствовали активному экономическому развитию Ельца. Были разрешены промышленные ссуды под векселя, под залог недвижимого имущества, сельскохозяйственного и фабрично-заводского инвентаря. С помощью таких кредитов строились мастерские, мыловаренные, мукомольные, маслобойные, спиртоводочные, сахарные, махорочные предприятия. Кредиты выдавались на сооружение магистральных железных дорог и дорог местного значения.



Новое здание

Появление пяти веток железных дорог и крупных промышленных предприятий в городе привело к тому, что здания на Орловкой улице стало не хватать, и Управление Государственного банка в Санкт-Петербурге приняло решение о строительстве нового помещения в Ельце. Городская управа в это время озаботилась формированием квартала № 99 в центре Ельца по Манежной улице, включавшего в себя и территорию нынешнего Детского парка. Она и предложила построить новое здание отделения на углу Манежной и Кладбищенской.

С другой стороны квартала — на углу Орловской и Манежной — в то время строилось здание Елецкого ломбарда, архитектором которого был Иван Павлович Машков. В 1889 — 1890 годах будущий главный московский архитектор жил в Липецке и тогда предложил свои услуги елецкому земству и думе. Работа Машкова ельчанам понравилась. Ему предложили создать проект здания Елецкого отделения Госбанка, который он и осуществил в 1898 —1899 годах.

В Москве Иван Павлович построил большое количество доходных домов, храмов, гимназий, магазинов, больниц.

Интересно, что в романе «Кащеева цепь» Михаила Михайловича Пришвина повествование о Ельце начинается с банка, да-да с банка! Еще не видя его, маленький Курымушка (главный герой романа) думал: «Кто это банк и где он?». Тогда Курымушка жил в деревне и города еще не видел и не мог понять даже смысла слова «банк».

Руководителями елецкого отделения в разные годы были Н. А. Гусев, К. Г. Квитко, Н. Б. Миловидов, А. К. Ершов, А. И. Стрижевский, А. А. Сабуров.

На базе банка организовали работу государственной сберегательной кассы. В июле 1915 года открылось 1-е городское отделение государственной сберегательной кассы в засосенской части города в доме на углу улиц Воронежской и Безымянной (ныне соответственно ул. Орджоникидзе и ул. Рабочая). Означенное отделение производило те же операции, что и центральная сберегательная касса при отделении госбанка: прием и выдачу вкладов, прием заявлений о переводе вкладов из одной сберегательной кассы в другую на всей территории России и страхование жизни. Заведовал кассой Сабуров, контролер — Зверев.



Городской общественный (коммерческий) банк

Располагался он на первом этаже дома по Успенской улице (сейчас ул. Советская), в котором размещалась и городская Дума. Здание погибло во время Великой Отечественной войны.

Об открытии Елецкого общественного коммерческого банка начал хлопотать с 1839 года елецкий купец 1-й гильдии М. К. Горшков. В 1855 году другой купец А. И. Шилов даже выделил начальный капитал для нового банка из своих ресурсов. Но мощное противодействие других елецких купцов привело к тому, что банк открыли только 26 апреля 1863 года после хлопот елецких купцов Д. В. Валуйского и Д. С. Русанова.

Основной капитал его составили 15000 рублей, пожертвованных на сей предмет елецким городовым обществом. Банку разрешили производить следующие операции: прием вкладов и выдачу ссуд под залог каменных домов, лавок, фабрик и других зданий; золотых, серебряных и других не подверженных порче вещей. Из чистых годовых прибылей от оборотов за отчислением суммы на составление резервного капитала и за удовлетворением суммы на содержание банка одна половина отдавалась на устройство и содержание в Ельце благотворительных заведений, а другая присоединялась к основному капиталу банка.

Директорами банка в разное время были Н. И. Ростовцев, И. Г. Барбашин, В. Н. Хренников, Н. И. Криворотов, Н. А. Ростовцев.

Здание первого в Ельце отделения Госбанка на улице Орловской (ныне ул. Коммунаров).



Русско-азиатский банк

Он располагался на улице Торговой в доме Ростовцева (сейчас улица Мира, здание бывшей школы № 3).

Управляющим здесь служил И. Ф. Комиссаров, вице-директором Н. И. Виноградов.

Известно, что И. Ф. Комиссаров руководил банком до 1917 года.

Русско-азиатский банк на Торговой (ул. Мира).



Соединенный банк

Находилось это учреждение в доме на улице Соборной (ныне Октябрьской). Сейчас это здание занимает Елецкий колледж искусств имени Т. Н. Хренникова.

До 1909 года учреждение имело название «Орловский коммерческий банк». Им управлял Василий Иванович Семов. Он оставался руководителем банка до 1917 года.

Соединенный банк на Соборной (ул. Октябрьская).

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва