Обсудили вакцинацию подростков

В Ельце в первом квартале 2022 года ожидается старт вакцинации от коронавируса подростков (12 — 17 лет). Заместитель главврача по поликлинике городской детской больницы А. В. Архипова ответила на вопросы о вакцине «Спутник M», ее особенностях и влиянии на детский организм.

Насколько опасен

ковид для детей?



С появлением коронавируса считалось, что дети переносят его легче, порой бессимптомно. Однако с регистрацией новых штаммов случаи COVID-19 с яркими проявлениями симптоматики среди детей участились.

В Российской Федерации новой коронавирусной инфекцией переболело более 10 миллионов человек, из них 1,5 млн — дети. Это 15% от общего числа заражений. За весь период пандемии умерло около 400 детей. Недуг перенесли более 500 юных ельчан и даже среди новорожденных зарегистрирован один случай.

Опасность в том, что у детей после заболевания может развиться мультисистемный воспалительный синдром — серьезное осложнение, требующее стационарного лечения. Оно характеризуется стойкой лихорадкой, поражением кожи и слизистых оболочек, а также центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек.



Почему решили

прививать юных

россиян?



Ситуация с распространением ковида очень напряженная. Когда весь мир столкнулся с дельта-штаммом, количество заболевших детей увеличилось в 3 раза. Более 30 юных ельчан лежали в ковидных госпиталях.

Некоторые из них невольно приносили COVID-19 домой, после чего заражались и умирали их пожилые родственники. Поэтому детей нужно прививать, чтобы снизить как их собственные риски, так и риски заболевания тех, кто с ними контактирует.

Какой вакциной будут прививать молодежь?

Препарат для профилактики коронавирусной инфекции для детей «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован в России 24 ноября 2021 года.

Вакцина «Спутник M» не является новой, это тот же «Спутник V», только дозировка снижена в 5 раз. Она предназначена для профилактики подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно от COVID-19.



Могут ли компоненты «Спутника М»

встраиваться

в ДНК человека?



Нет. Ни одна из существующих вакцин не способна встроиться в ДНК или другим способом взаимодействовать с ней. Вакцины лишь знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса. Клетки их запоминают и начинают усиленно вырабатывать антитела, что дает положительный результат при встрече с вирусом COVID-19.



Возможны ли

осложнения

после прививки?



Безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» достаточно высокая, и это подтверждено не только исследованиями, проведенными в России, но и в более 70 странах мира. Их результаты опубликованы в авторитетных международных медицинских изданиях.

Из «минусов» прививки стоит отметить возможные поствакцинальные реакции. Как правило, это легкое недомогание, повышение температуры тела и другие симптомы простуды. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Повышенная температура после вакцинации снижается жаропонижающими препаратами (нурофен, парацетамол).



Детская вакцина

прошла клинические испытания?



Основа вакцины «Спутник М» создана еще в феврале 2020 года, тогда же начались ее доклинические исследования на животных, а летом прошлого года проведены 2 фазы клинических испытаний на добровольцах в Москве на базе Морозовской детской городской клинической больницы и детской городской клинической больницы им. Башляевой.

В итоге препарат официально зарегистрировали. С 31 декабря 2021 года прививка против коронавирусной инфекции детей включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ Минздрава России от 6 декабря 2021 г. № 1122н). Ее будут делать с наличием письменного добровольного согласия родителей (12 — 14 лет) или самих подростков (15 — 17 лет).



Есть ли

противопоказания?



В инструкции к препарату приведен перечень противопоказаний к вакцинации «Спутником М». В него включены гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний (в данном случае вакцинация допускается через 2 — 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, а при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — после нормализации температуры).



Можно ли заболеть

после прививки?



После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от инфицирования. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, как правило, переносят недуг легче и без осложнений.



Препарат НЕ влияет

на репродуктивную

систему



Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от ковида прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено.