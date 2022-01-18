Покорили Чернолес

Самый именитый елецкий лыжник, мастер спорта международного класса Павел Викулин стал победителем традиционной январской лыжной гонки, прошедшей в окрестностях села Чернолес Становлянского района.

П. Викулин на дистанции.

В ней участвовали бегуны из Липецкой, Воронежской, Тульской и Орловской областей. При этом их возрастной диапазон был широк — от 7 до 60 лет и старше. В соответствующих возрастных группах участники состязались в скорости бега на дистанциях в 1, 2, 3, 5 и 7 километров.

На прошедшем в конце декабря в Красноярске этапе Кубка России П. Викулин вошел в десятку сильнейших на дистанции 15 километров. В последние годы воспитанник елецкой ДЮСШ № 1 выступает за команду Татарстана. Приехав на короткий отпуск в Елец, Павел не отказался от предложения выступить на лыжных гонках в Становлянском районе, где прежде он уже побеждал.

И на этот раз П. Викулину не оказалось равных среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет: 7-километровую гонку он выиграл с большим преимуществом, опередив ближайшего соперника примерно на 2 минуты.

Еще один ельчанин — Александр Курбатов — отличился в Чернолесе в возрастной группе 60 лет и старше: в гонке на 3,5 километра он показал второй результат и награжден серебряной медалью.