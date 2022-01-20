Нашли время для журналистов

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области А. Н. Рябченко вместе с главой Ельца Е. В. Боровских и председателем горсовета депутатов В. Н. Никоновым поздравили елецких журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Торжества состоялись в музее воинской славы. После теплых слов, высказанных руководителями региона и города в адрес сотрудников городской общественно-политической газеты «Красное знамя» и телерадиокомпании «ЕЛЕЦ ТВ», журналистам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

— Областная власть осознает важность журналистской работы и стремится поддерживать местную прессу, которая нередко знакомит россиян с Липецкой областью и Ельцом, — подчеркнул в своем выступлении Александр Николаевич Рябченко.

— В наш век высоких технологий роль средств массовой информации приобретает все большее значение. Ваш профессионализм, объективность, точность, оперативность, гражданская позиция — залог правильного восприятия и оценки происходящих событий и явлений. Спасибо за вашу работу и широкое освещение жизни Ельца, — сказал, обращаясь к журналистам, Евгений Вячеславович Боровских.

— Здоровья вам и вашим семьям, благополучия, мира и, конечно же, как можно больше положительных событий, фактов и информационных поводов, — подытожил Виктор Николаевич Никонов.

Приятно, что при всей загруженности и занятости, первые лица области и города нашли время, чтобы лично пообщаться и поблагодарить работников елецких СМИ за их труды.

Виновников праздника также приветствовали артисты городского Дворца культуры, подарившие газетчикам и телевизионщикам свои яркие выступления. В их адрес прозвучали видеопоздравления от елецкой молодежи и учащихся лицея № 5, в стенах которого уже давно действует собственное школьное телевидение.

Необычные подарки достались главным редакторам журналистских коллективов Р. В. Демину и С. В. Зуеву от руководителя местного туристско-информационного центра П. П. Семенова. Павел Павлович вручил им по симпатичной деревянной кружке ручной работы, намекая на неисчерпаемость информации о нашем древнем городе.

Праздник, главными героями которого стали корреспонденты и редакторы отделов, телеоператоры и ведущие программ, видеомонтажеры и верстальщики, завершился общей фотографией на память.