В спортшколе — курс на развитие

Тренер отделения киокусинкай С. Н. Чермошенцев признан лучшим наставником городской спортивной школы № 1.

Об этом объявлено на прошедшем в конференц-зале управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ельца общем собрании работников этого коллектива, на котором подведены итоги прошедшего года и намечены общие цели и задачи на 2022 год.

В своем выступлении директор спортшколы В. Д. Трубицын отметил, что в 2021 году в 9 отделениях спортивной школы под руководством 19 тренеров в 65 группах занимались более 900 юных спортсменов. Самые многочисленные отделения — плавания, баскетбола и киокусинкай.

В прошедшем году один воспитанник получил звание мастера спорта России, двое выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, 25 занимающихся получили 1-й спортивный разряд, 336 воспитанников — массовые спортивные разряды (II, III и юношеские). Представители спортшколы принимали участие в соревнованиях различного уровня, включая всероссийские и международные, добивались побед и призовых мест.

В 2021 году ряд тренеров и работников школы заслуженно отмечены грамотами и благодарственными письмами от руководителей города и области, начальников управлений.

Директор спортшколы № 1 В. Д. Трубицын (справа) награждает тренера С. Н. Чермошенцева.



После обсуждения итогов года прошло чествование сотрудников учреждения с вручением им благодарственных писем от руководства спортшколы. За многолетний добросовестный труд в сфере физкультуры и спорта, активную деятельность в воспитании подрастающего поколения и высокие результаты воспитанников награждены тренеры отделения плавания Н. Г. Целухина, Т. Б. Моска и Ю. В. Себряков; отделения легкой атлетики — Н. В. Еремеев; отделения волейбола — А. Ю. Саввин; отделения спортивной гимнастики — А. Н. Дзюндзяк, отделения настольного тенниса — Е. В. Михеева.