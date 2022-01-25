Журналистский пресс-тур по Ельцу

В прошлую пятницу журналисты областных и городских СМИ побывали на нескольких объектах Ельца, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Кроме того, газетчики и телевизионщики стали свидетелями торжественного открытия кадрового центра «Работа России», где символическую красную ленточку перерезали главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонов и Ельца Е. В. Боровских.

Все началось

с вокзала

Состоявшийся пресс-тур связан в том числе и с тем, что в прошлую пятницу в наш город впервые прибыл уникальный (единственный в мире!) передвижной музей «Поезд Победы», и, понятное дело, журналисты никак не могли пропустить такое событие.

Честно сказать, лично я не ожидал, что посещение экспозиции произведет сильное впечатление. Тем более что перед этим мы побывали на интерактивной выставке копий оружия и формы времен Великой Отечественной войны, которую развернули прямо в здании железнодорожного вокзала елецкие музейщики во главе со своим директором Е. Л. Андросовой. Признаюсь, не удержался и «прижал к груди» пистолет-пулемет Шпагина — легендарный ППШ, с которым с 1942 по 1944 годы сражался с фашистами и мой дед, лейтенант Валериан Дегтев. В 20 лет он вернулся с фронта домой из-за тяжелого ранения.

Посетители выставки — елецкие школьники — с интересом разглядывали и брали в руки стрелковое оружие красноармейцев и гитлеровцев, внимательно слушали историка К. А. Лавренева, рассказывавшего об овеянных славой автоматах, карабинах и винтовках.



«Поезд Победы»

Повторюсь, поднимаясь по ступенькам на площадку первого вагона «Поезда Победы», не подозревал, что окажусь сильно впечатлен экспозицией. Однако увиденное по-настоящему встряхнуло и пробрало до мурашек. Состав представляет собой 9 вагонов с экспонатами (большинство из них подлинные), рассказывающими о Великой Отечественной войне. Каждый вагон посвящен различным ее событиям и явлениям, где причудливо переплелись драматические эпизоды, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Есть, например, вагон «Бронепоезд», где можно посмотреть в настоящий перископ или попробовать поднять полновесную копию снаряда от пушки советского бронепоезда «Илья Муромец», который докатил по стальным магистралям до самого Берлина. Есть вагон «Концлагерь», вагоны «Банно-прачечный» и «Госпиталь», в которых воссозданы соответственно атмосфера фашистских застенков, эпизоды быта красноармейцев и медицины той эпохи. Помещения поезда «населены» фигурами, искусно скопированными с фото реальных людей, живших во время войны. Все очень натуралистично, детализировано, вплоть до морщинок на лицах или пробитых пулями орденов на груди солдат. Но цепляет не только это.



Что цепляет?



Думаю, что более всего людей задевает мастерски исполненное погружение в эпоху лихолетья при помощи современных технологий. Иллюзию реальности отлично передают звуки (они соответствуют тематике каждого вагона) и зрительные эффекты. Все окна «Поезда Победы» — это жидкокристаллические мониторы, за которыми, а точнее на которых (как за настоящими окнами), проплывают соответствующие «живые» картинки. Полустанки, люди, движущаяся военная техника… Все так, как если бы я выглядывал из окошка настоящего поезда, следующего в далеком от нас военном времени. Особый эффект произвел вагон-теплушка с открытой дверь, за которой тоже проносились характерные эпохе пейзажи. Я подошел ближе к этой двери и вдруг почувствовал на лице ветер, врывающийся снаружи из грозных 40-х годов прошлого века. Улетный эффект! Плюс еще в том, что в каждом вагоне есть интерактивные экраны. С их помощью можно узнать подробности интересующих событий и фактов. Замечательно!



Администратор Сергей

— Елец стал первым городом, где «Поезд Победы» сделал остановку в 2022 году, — рассказал мне администратор музея на колесах Сергей Лукша. Оказалось, «вагоновожатый» совсем не историк, а юрист по образованию. Работал на одном из центральных телевизионных каналов в Москве. Волею судеб попал в этот проект, реализуемый совместно с РЖД с 2020 года. С тех пор Сергей вместе с поездом побывал в 76 городах России, а также Белоруссии. При этом администратор говорит, что успевает видеться с семьей, которая с пониманием относится к его одиссее.

О том, как воздействует выставка на людей, Сергей отлично знает. По его словам, он видел, как ненароком смахивали слезы взрослые серьезные мужчины — министры и политики, спортсмены и бизнесмены, звезды кино и обычные люди. Не случайно эту экспозицию увидели более 220 тысяч человек. А за три дня пребывания в Ельце музей на колесах «Поезд Победы» посетили свыше 4000 горожан и их гостей.



ДК железнодорожников

Следующим объектом пресс-тура стал Дом культуры железнодорожников. Про ремонт в его здании газета «Красное знамя» писала неоднократно. В ДК журналистов встретил начальник управления культуры администрации Ельца К. Н. Матюхин, рассказавший, что тут прошла полная реконструкция — от отделки фасада до замены несущих конструкций второго этажа и крыши (часть кровли стала прозрачной!), а также внутренних помещений.

При этом проектировщики постарались сохранить и подчеркнуть некоторые элементы, соответствующие времени постройки ДК (ему исполнилось 95 лет). Например, цветной витраж в буфете, стены из красного кирпича при входе в учреждение. Получилось красиво, эстетично, стильно — сочетание современного дизайна и декора прошлого.

После капремонта тут (ул. Орджоникидзе, 9-а) начнут работать киноконцертный, диско- и конференц-залы, а также информационно-библиотечный центр. Кстати сказать, в здешних творческих секциях и кружках уже вовсю идут занятия, а торжественное открытие этого нужного людям объекта (в засосенской части города он такой один) состоится в самое ближайшее время.



Баня на улице 9 Декабря

Этот долгожданный объект тоже претерпел разительные изменения с момента его закрытия в мае 2016 года. Елецкие и липецкие журналисты, побывавшие здесь, убедились, что, по сути, от старого помывочного учреждения остались только внешние стены. Да и те теперь смотрятся празднично благодаря свежей отделке, красивым окнам и парадному входу.

По словам первого заместителя главы администрации города Н. М. Родионова, после открытия бани (а оно не за горами) в ней можно будет попариться и отдохнуть всем, в том числе и самым взыскательным банщикам. Тут начнут работать буфет, гардероб, парикмахерская, а также массажный и медицинский кабинеты. Великолепная внутренняя и внешняя отделка еще не все. Здесь полностью заменены системы электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Оборудовано три отделения, причем одно круче другого — от привычной общей бани до апартаментов повышенной комфортности с камином, удобной мебелью, даже посудой и столовыми приборами. Увидев эту красоту, липецкие журналистки тут же захотели сделать заказ на отдых в елецкой бане, мол, с удовольствием приедем попариться!

Между прочим, капитальный ремонт затронул не только помещения, но и прилегающую территорию, где появились уютные беседки, лавочки, урны, а летом разобьют цветники и удобные дорожки.



Стоматологическая поликлиника

Попав в новую стоматологическую поликлинику на ул. Костенко, 9, журналисты тут же восхищенно зацокали языками. Оно и понятно! Если вы смотрели фильмы из цикла «Звездные войны», наверняка помните, как роскошно выглядит внутри межгалактический имперский крейсер с его стерильными светлыми коридорами и космическим дизайном. Сплошной хайтек — сплав высоких технологий, пластика, стекла и сверкающего хромом металла. Да плюс еще новые стоматологические кресла, совсем как в фантастическом мире будущего. В такую обстановку попадаешь, переступая порог нового медучреждения. Только вместо грозного Дарта Вейдера нас встретил симпатичный и обаятельный главврач Д. В. Никонов, рассказавший о новой поликлинике. Он напомнил, что реконструкция здесь велась по инициативе главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова. Капремонт затронул буквально все и велся с учетом индивидуальных пожеланий врачей и медработников. Общая площадь здания — 1648 квадратных метров, в то время как в старом, на ул. Радиотехнической, только 600 квадратов. Прием пациентов тут планируют увеличить вдвое. Осталось только приобрести и смонтировать специальное оборудование и благоустроить территорию вокруг новой поликлиники.



Новый центр

«Работа России»

На глазах у журналистов главы администраций Липецкой области И. Г. Артамонов и Ельца Е. В. Боровских торжественно открыли новый кадровый центр «Работа России», появившийся в городе в рамках федерального проекта Содействия занятости» нацпроекта «Демография». С 2000 года в этом здании (пер. Мельничный, 16) располагался городской центр занятости населения но, по всей видимости, его деятельность уже не отвечала современным стандартам и требованиям. Поэтому модернизация коснулась всего — от внешнего вида сотрудников (уних теперь стильная униформа) и технической базы до капремонта помещений и закупки новой мебели. Как говорят программисты, «сделан полный апгрейд». Здесь тепеь не только помогают клиентам в поиске занятости, повышении квалификации, получении новых профессий и компетенций, но и содействуют людям в открытии собственного дела. Для этого специалисты прошли переобучение и могут всесторонне оценить профессионализм посетителей, причем совершенно объективно и открыто.

Интересно, что Игорь Георгиевич Артамонов решил протестировать кадровый центр, выступив в роли соискателя работы. Он представился бухгалтером, недовольным своей зарплатой в 25 тысяч рублей, заявив, что хочет получать вдвое больше. В итоге ему предложили пройти соответствующее переобучение в ЕГУ им. И. А. Бунина, чтобы повысить заработок до желаемого. Игорь Георгиевич обошел весь центр, и в целом остался доволен увиденным.



Елецкий

медколледж и техникум

Точками посещения в рамках рабочей поездки в Елец главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова стали Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой и Елецкий ж. д. техникум эксплуатации и сервиса.

Игорь Георгиевич ознакомился с материально-технической базой учебных заведений. Например, внимательно осмотрел новые мастерские ЕМК, оборудованные для отработки практических навыков, в том числе и будущих фармацевтов. Кроме того, глава региона пообщался с руководством колледжа и техникума, преподавателями и студентами.

В беседе с учащимися ЕМК губернатор призвал молодежь активно оказывать волонтерскую помощь местным медицинским учреждениям, которые в нынешней напряженной ситуации, связанной с пандемией covid-19, особенно остро нуждаются в поддержке добровольцев, получающих профильное образование. И. Г. Артамонов также поблагодарил студентов ЕМК, по своей воле дежурящих в елецких поликлиниках и больницах, помогающих своим старшим коллегам в работе с посетителями и пациентам.