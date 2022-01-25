Вернуть-то деньги можно, но очень-очень сложно

— На сайте «Мои документы» региона размещено объявление о том, что липчане, сдавшие свои старые транспортные карты для возврата денег, могут получить их обратно в Агентстве автомобильного транспорта и использовать для оплаты проезда до 15 февраля нынешнего года. А как быть ельчанам? Специально ехать в областной центр? При этом цена билета туда и обратно может превышать сумму денег, оставшихся на старой карте. А если не ехать, то как ни крути, жалко сотню-другую, которые пропадут. Моя знакомая и вовсе пополнила карту на значительную сумму, а актуализировать не успела. Что делать?

Светлана Перелыгина

(по телефону).

Действительно, замена транспортных карт в нашем регионе принесла пассажирам немало проблем. Ситуация усугубилась и из-за банкротства АО «ОРБАНК» — это кредитно-финансовое учреждение находилось в сложной цепочке реализации проекта по введению и использованию «пластика» для оплаты проезда в общественном транспорте в Липецкой области.

Повезло тем, кто просто «докатал» все средства и теперь оплачивает поездки или банковской, или новой транспортной картами. Однако вспомним момент, когда старые валидаторы — оборудование, которое снимает с карт плату за проезд — перестали работать, их заблокировали. Многие горожане тогда решили, что ждать у моря погоды — дело безнадежное, сдали бесполезный пластик и написали заявления с просьбой вернуть оставшиеся деньги на указанные счета. Но спустя время старое оборудование в автобусах заработало снова! Одни пассажиры отозвали заявления и вернули карты, другие решили дожидаться возврата своих кровных. Были и такие, кто старую карту еще и пополнил, а в итоге эти деньги зависли. Большинство этих людей надеялись на возврат средств — как и было обещано на самом высоком областном уровне. Но вот незадача: «ОРБАНК» обанкротился, и процесс возврата денег усложнился — им теперь занимается специальная ликвидационная комиссия.

Так что же нужно сделать, чтобы каждый, у кого остались на счетах деньги, их не потеряли? Как сообщает сайт управления дорог и автотранспорта Липецкой области, прежде написанные и не отозванные до 25 января текущего года заявления на возврат средств, передадут ликвидационной комиссии. Она и перечислит неиспользованную сумму на счета, указанные пассажирами в заявлениях. А что делать остальным?

Увы, как подметил классик, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», то есть граждане должны самостоятельно обратиться к ликвидатору АО «ОРБАНК» — по решению арбитражного суда им назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Правда, уже упомянутый сайт управления дорог и транспорта региона в помощь «пострадавшим» от «карточной революции» приводит «Инструкцию по возврату неиспользованных денежных средств с транспортных карт старого образца». В ней есть образец заполнения специального бланка для пассажира с оставшимися на карте деньгами. Есть точный адрес, куда отправлять документы, а также телефоны, по которым можно подтвердить получение корреспонденции от пострадавших в этой истории: 8 (495) 725-31-41, 127994 г. Москва, ГСП-4, ГК «Агентство по страхованию вкладов» — ликвидатор АО «ОРБАНК».

Подробно расписано, что именно необходимо приложить к заявлению. Например, если баланс пополнялся через банковские онлайн-сервисы и сумма осталась незачисленной, то с заявлением необходимо отослать чек о пополнении карты, распечатанный из банковского приложения, и саму транспортную карту. Сумма, которую пострадавшие в этом случае пассажиры хотят вернуть, состоит из остатка баланса и неактуализированных средств.

Возвратить деньги можно и с утерянной карты: в инструкции указывается, что тогда нужна справка из Агентства автомобильного транспорта Липецкой области, подтверждающая принадлежность проездного документа заявителю.

Инструкция предусматривает и другие возможные варианты. Например, какие документы нужно представить, если карта принадлежит несовершеннолетнему пассажиру, или что делать, если владелец старой карты не знает, сколько денег на ней осталось…

Иными словами, вернуть неиспользованные средства со старой транспортной карты можно, но для этого придется очень потрудиться …