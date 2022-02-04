Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий по итогам работы в 2021 году награжден областной премией по качеству.

Не хватает знаний

Несколько лет назад директор Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Роман Юрьевич Евсеев, будучи успешным и признанным в своей сфере лидером, вдруг решил, что ему не хватает знаний. К тому времени возглавляемое им образовательное учреждение в полный голос заявило о себе как об одном из лучших в городе и области. Студенты неизменно побеждали или становились призерами профессиональных конкурсов в регионе и стране, в том числе такого престижного, как «WorldSkills Russia» — «Молодые профессионалы России». Сам Евсеев имел за плечами два высших образования, ученую степень в области педагогики, и что — снова за парту?!

Как человек, умеющий добиваться поставленной цели, Роман Юрьевич и здесь не отступил: прошел конкурсный отбор на бюджетное место в государственный вуз Москвы по теме «Школа лидеров СПО». А там на первом же занятии новоиспеченные студенты получили задание подготовить проект на тему «Колледж будущего». И директор задумался…

Вывод, к которому он пришел, оказался простым: его коллектив, добившись одной победы, намечает другие задачи, смело берется за внедрение у себя современного, перспективного оборудования, новых методик, новаторских идей. И когда попытался изложить вехи работы на бумаге, выяснилось: все это время они только и делали, что шаг за шагом создавали тот самый колледж будущего…



От «Статуса» —

в директоры

В профессиональный лицей № 2 (так тогда назывался нынешний колледж, а до этого — техническое училище № 2) Роман Юрьевич пришел, закончив на «отлично» факультет педагогики и методики начального образования ЕГПИ (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина). Было это в феврале 1997 года, то есть 25 лет назад. Взяли психологом, а уже через полгода Евсеев был назначен заместителем директора по воспитательной работе, то есть совершил не шаг — огромный прыжок по карьерной лестнице. Что такого сделал молодой специалист, если опытный и мудрый тогдашний директор М. А. Колоколин назначил его своим замом?!

— В те годы было трудно с набором учащихся, — вспоминает Р. Ю. Евсеев. — Вот директор и поручил мне заняться решением этой проблемы. Никакой революции в профориентации я не сделал: работая со школами города и районов, встречался со старшеклассниками, классными руководителями, родителями, убеждал, проводил тренинги, тестирование… В итоге в том самом 1997 году у нас наблюдался небывалый конкурс — почти два с половиной человека на место…

Потом Роман Юрьевич решал проблемы посещаемости и успеваемости. А для того чтобы отвлечь ребят от улицы, вредных компаний и привычек, вместе с городским комитетом по делам молодежи придумал объединение «Статус» — в нем занимались парни и девушки, увлеченные модным в те годы брейк-дансом и граффити. Этот клуб стал таким востребованным и популярным, что сюда приходила молодежь со всего города, многие затем становились студентами образовательного учреждения.

В начале двухтысячных профиль работы Р. Ю. Евсеева поменялся: его назначили заместителем директора по учебно-методической работе, то есть его главной задачей стало повышение качества обучения. В результате число специальностей увеличилось втрое, появилось заочное отделение.

В 2006 году случилась беда: скоропостижно скончался директор тогда уже машиностроительного техникума М. А. Колоколин, которого Евсеев до сих пор считает своим главным наставником (кроме него, он благодарен еще двум заслуженным учителям РСФСР — Ю. Г. Коватевой и Л. Д. Юровой, которые всегда поддерживали и помогали молодому руководителю). Новым директором назначили Евсеева, который, засучив рукава, взялся продолжать дело своего предшественника.



Модернизация как двигатель развития

За те 16 лет, что Евсеев возглавляет образовательное учреждение, оно несколько раз меняло название и в конечном итоге стало колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий — многоуровневым, многопрофильным, с углубленной подготовкой. Это не дань моде: сегодня оно отражает направления, по которым здесь готовят кадры. Это несколько десятков специальностей и рабочих профессий, начиная от машиностроителей, IT-специалистов и заканчивая администраторами гостиниц. Если полтора десятка лет назад в колледже обучалось 350 студентов, то сегодня здесь овладевают профессиональными навыками 876 человек, включая заочное отделение. Помогают им сделать шаги во взрослую жизнь более 70 преподавателей и мастеров производственного обучения. Чем же колледж привлекателен для молодых ельчан?

Прежде всего современностью, креативностью, возможностью выбрать индивидуальную траекторию трудовой деятельности. Еще в 2009 году коллектив победил в национальном проекте «Образование» и получил грант в размере 52 миллионов рублей, благодаря чему колледж полностью модернизировали: оборудовали девять компьютерных классов, оснащенных самыми современными средствами вычислительной техники с программным обеспечением по всем направлениям образования. Кстати, высокий уровень информационно-коммуникационной подготовленности во времена пандемии коронавируса дал возможность во время длительного карантина безболезненно перейти на дистанционную форму обучения и даже сделать ее привлекательной для студентов — завсегдатаев социальных сетей. В итоге эффективная организация «удаленки» помогла успешно завершить учебный год со 100-процентным выпуском студентов.

Федеральные и региональные гранты, которые коллектив колледжа выигрывает с завидным постоянством, помогают не останавливаться на достигнутом. В 2014, 2015 годах умело распорядились 6,5 миллиона рублей и обновили технопарк: появилась умная электронная лаборатория для будущих сварщиков, которая зорко следит за работой и скрупулезно указывает на недостатки. Стенд, позволяющий тщательно изучить все технические устройства автомашин будущим автомеханикам. Гордость Евсеева — суперсовременный класс для изучения физики, уникальное оборудование которого позволяет проводить самые сложные опыты.

Мощная современная материальная база дает возможность коллективу колледжа ставить и решать амбициозные задачи. Уже несколько лет здесь готовят так называемых «быстрых инженеров» для промышленных предприятий: специальность «Технология машиностроения» углубили необходимыми знаниями, дополнительными дисциплинами. По окончании колледжа студенты получают квалификацию специалиста по технологии машиностроения, а запас их знаний и навыков «тянет» на молодого инженера.

А еще колледж стал признанным образовательным центром: здесь открыты и успешно действуют курсы по охране труда, где ежегодно до 70 человек проходят необходимую подготовку, не затрачивая время и средства для поездок в Липецк. Работает многофункциональный центр прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма, в 2019 и 2020 годах именно колледж стал инициатором проведения региональных этапов Всероссийских олимпиад в сфере гостиничного сервиса. Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, колледж является региональным специализированным центром поддержки систем инклюзивного среднего профессионального образования.

Рассказывая о привлекательности своего учреждения и его шагах к «колледжу будущего», Роман Юрьевич счел нужным уделить внимание такому, казалось бы, прозаичному делу, как питание студентов: здесь в рамках модернизации об этом не забыли и оснастили столовую современным пищеблоком. Ребята обедают практически бесплатно, что для студентов, которые в большинстве своем живут в Ельце самостоятельно, без родителей, весьма важно: ведь «слышит ухо, что не сыто брюхо»…



Плюс «Кванториум»

В 2020 году произошло знаковое событие: к 120-летию образовательного учреждения открылось новое структурное подразделение — детский технопарк «Кванториум». Все проекты, программы развития, необходимые для его создания, здесь разрабатывали собственными силами. Недаром в таком виде он единственный в области, да и в стране их единицы. Полученная федеральная субсидия в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» позволила создать уникальное учреждение дополнительного образования, в котором двери открыты школьникам, увлеченным техническим, естественно-научным творчеством и хотели бы реализовать свои идеи. Здесь даже есть группа для дошкольников!

Направлений, по которым дети и подростки ищут себя, свое предназначение и, соответственно, будущую профессию, несколько. Это «Хайтек», где можно не только узнать, что такое машиностроение, но и самому создать и выточить на настоящем станке деталь, а также «Энерджиквантум», напрямую связанный с изучением современной энергетики. В «Биоквантуме» ребята исследуют состав продуктов и с энтузиазмом определяют, к примеру, процент натурального белка в молоке или выделяют ДНК банана и сравнивают со строением других фруктов: из них точно выйдут будущие химики, медики или эксперты в области качества товаров. «Айтишники» овладевают компьютерными программами, углубляют имеющиеся знания. В «Автоквантуме» школьники учатся моделировать автотранспорт, придумывают и создают электронные автомобили: уже есть действующие модели автокара и снегоуборочной машины, которые могут обходиться без водителя. Изюминкой технопарка директор называет «Промдизайнквантум» — часть слова «пром» здесь и от «промышленности», и от «промыслов», которыми славится и гордится Елец. С помощью компьютерных программ ребята учатся создавать уникальную, оригинальную сувенирную продукцию, а также упаковку для нее, дерзают над проектами города будущего.

Директор Р. Ю. Евсеев называет «Кванториум» не иначе, как «моя батарейка». Его можно понять: здесь погружаешься в совсем другой мир, где царствуют жажда знаний, возможность реализовать себя, где у юных дарований горят глаза и фонтанируют идеи. Евсеев ухватился за возможность открыть у себя детский технопарк еще и потому, что он как нельзя лучше отвечает его давней мечте создать единую сквозную профориентационную программу, которая целенаправленно вела от детского сада до предприятия.

В итоге сегодня есть стройная цепочка: кванториум (здесь занимается 777 ребят среднего и старшего школьного возраста) — колледж (студенты, получающие среднее профессиональное образование, дополнительные рабочие профессии) — предприятия (выпускники — квалифицированные рабочие, служащие и специалисты). Для колледжа уже много лет стратегическими партнерами являются такие городские предприятия, как АО «Энергия», ОАО «Елецгидроагрегат», «Гидропривод», гостиницы предпринимателя Н. А. Федоровой, где существуют меры поддержки молодых специалистов. В колледже начала работать еще и программа перезагрузки и модернизации по адаптации практикантов к современному производству.

Однако директор считает, что сложившаяся система все еще нуждается в совершенствовании. Более того, он точно знает, куда необходимо приложить усилия. Например, сейчас коллектив включился в программу «Бережливое производство» и участвует в создании проекта «Елец — туристические ворота Липецкой области». Задача образовательного учреждения — добиться высокого уровня эффективности обучения гостиничному делу, для чего в программу вносятся новые дисциплины, повышаются требования к владению иностранными языками. В прошлом году здесь этому делу обучились 10 человек — из числа взрослых людей, решивших поменять свою профессию. Таким образом, колледж становится центром подготовки специалистов высокого класса для гостиничного сервиса, для чего проходит аккредитация площадки по компетенции «Администрирование отеля» в рамках движения «WorldSkills Russia».

Есть и другие интересные идеи. Например, Евсеев считает, что современной молодежи не хватает… общения. Да, они каждую свободную минуту «зависают» в соцсетях, но обилие информации делает молодежь, по убеждению директора, равнодушной к реалиям действительности. Поэтому уже сейчас в коридорах и фойе двух корпусов создают «Молодежные проекты центров общения» с ярким, броским, стильным дизайном, и для начала здесь устанавливаются грифельные доски — писать прикольнее, чем печатать в телефоне! В «Кванториуме» своя изюминка: здесь в фойе работает музей мировых изобретений, где каждый может увидеть историю их создания.

Еще директор мечтает обустроить настоящий кампус — своего рода «город в городе», где могли бы жить не только студенты, преподаватели, но и выпускники: Евсеев уверен, что первые 3 — 5 лет, пока длится адаптация молодого рабочего и специалиста на предприятии, они должны оставаться в поле зрения колледжа и рассчитывать на его помощь. Идея модернизации имеющихся мастерских благодаря гранту «Молодые профессионалы» обещает быть не менее амбициозной: в планах — создание современного мини-промышленного предприятия с токарными, фрезерными участками, оснащенными ЧПУ. Помимо обучения, площадка сможет принимать конкурсы профессионального мастерства, в том числе и «WorldSkills Russia». Стройная система подготовки кадров получит новое звено в виде своего центра опережающей подготовки, что в разы повысит уровень и качество обучения, то есть колледж будущего постепенно обретает реальные черты…