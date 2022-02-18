Убрать сосульки, расчистить дороги!

Прокуратура Ельца надзорными мерами побуждает устранять факторы сезонной опасности, вызванные снегопадом.



Хозяина к ответу

Помощник прокурора города Е. Е. Челядинова напоминает: обязанность по очистке кровли многоквартирного дома от снега и наледи по закону возлагается на организацию, управляющую МКД (УК, ТСЖ, ЖСК). Однако убирать последствия снегопада, угрожающие жизни и здоровью прохожих и могущие повредить имущество (к примеру, авто) с балконов, кондиционеров, установленных на фасаде дома, а также с крыш частных домов и зданий должны собственники квартир и зданий.

Если же они этого не делают, статьей 5.3 КоАП Липецкой области предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан — до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч, на юрлиц — до 50 тысяч рублей.

Управляющим компаниям по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за аналогичное бездействие, касающееся нежелания очищать кровлю МКД, грозит куда более серьезное наказание: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму в размере до 100 тысяч рублей, юридические — в 3 раза больше.

Исполнение вышеназванных обязанностей организациями, эксплуатирующими здания, на контроле городской прокуратуры. Поэтому ельчане при обнаружении фактов несвоевременной очистки крыш зданий от снега и наледи вправе обратиться в этот надзорный орган — меры примут.

И такая работа прокуратурой Ельца уже проводится. С начала текущего года приняты меры прокурорского реагирования в отношении 11 елецких управляющих компаний. Требования прокурора незамедлительно исполнены.



Навести порядок на дорогах

Прокуратура города проверила исполнение требований законодательства о безопасности зимнего дорожного движения. В итоге к хозяину дорог (а это муниципальный орган власти) возникли претензии.

Прокурорской проверкой установлено: на ряде елецких улиц расчистка автомобильных дорог от снега производится некачественно, уборка снежных валов с обочин и вывоз снега своевременно не осуществляются, часть дорожных знаков и светофоров повреждены и с дефектами. Все это препятствует проезду транспорта и усугубляет аварийность, вызывая обоснованное беспокойство горожан и их соответствующие публикации в социальных сетях.

— Для устранения выявленных нарушений и предотвращения дорожно-транспортных происшествий прокурором города в адрес начальника муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства внесено представление, — отметил помощник прокурора Ельца В. В. Фирсанов. — Надзорный орган проконтролирует исполнение данного акта прокурорского реагирования.