Гони монету, коль Интернета нету?

Езжай, мужик, в Елец и плати у нас без комиссии…

Липецким областным судом отменено решение по иску к ООО «ТЭКО-Сервис», поданному в Тербунский районный суд: один из сельских жителей хотел обязать компанию — регионального оператора предоставить ему возможность платить за вывоз мусора без комиссии, поскольку ни банковской карты, ни доступа в Интернет у него нет, а ежемесячно ездить за 60 км в Елец, чтобы рассчитываться через кассу ответчика, разумеется, не выход из положения.

Примечательно, что суд первой инстанции встал на сторону истца.

В чем «родство» сельчан

и некоторых ельчан

Как известно, ООО «ТЭКО-Сервис» обслуживает так называемую Елецкую зону, в которую, помимо нашего города и Елецкого района, входят еще 5 муниципальных образований Липецкой области, включая и Тербунский район. Принципиальное отличие значительного количества собственников домов сел и деревень Елецкой зоны от горожан состоит в том, что сельчане у себя дома зачастую не только не имеют доступа к Интернету, но даже не в состоянии свободно поговорить по мобильному телефону: из-за удаленности базовых станций (вышек) сотовой связи без специального антенного адаптера мобильник в деревне бесполезен.

В некоторых населенных пунктах почтовые отделения вовсе оптимизировали. Поэтому люди ездят платить за «коммуналку» либо в соседнее, более крупное село, либо еще дальше — в райцентр. То есть у клиентов поставщиков услуг, помимо почтовой или сбербанковской комиссии, каждый раз набегает еще и транспортная (стоимость автобусных билетов, кстати сказать, побольше наценки за оказание услуги «Почтой России» или Сбербанком при оплате квитанции).

В Ельце через почту или офисы Сбербанка за «коммуналку» платят в основном пенсионеры: им в силу возраста и давних привычек трудно осваивать Интернет. С расплачивающихся онлайн или через кассу местного офиса ТЭКО никакой комиссии не взимается.

«Должна быть альтернатива»

Тербунский суд согласился с позицией истца, не имевшего банковской карты и доступа в Интернет: «…оплата коммунальных услуг должна предусматривать альтернативу в виде возможности внесения платы без комиссии наличными денежными средствами или безналичным путем».

В реальности альтернатива у сельчанина оказалась одна: отправляться в Елец и там в кассе ТЭКО платить. Тогда комиссии точно не будет. Раз других, безкомиссионных, вариантов нет, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении прав истца как потребителя услуги, поскольку сельский житель по факту лишен права на оплату коммунальных платежей на территории Тербунского района наличными деньгами без комиссии.

Вариантов много. Выбора нет

С выводом тербунского судьи не согласились в апелляционной инстанции.

Отменяя решение суда, областная судебная коллегия указала на 5 вариантов оплаты услуг ООО «ТЭКО-Сервис» истцом: первые два — с комиссией (через почту и Сбербанк), вторые три — без комиссии (наличными через елецкую кассу ТЭКО, а также снова через Сбербанк либо с помощью сайта ТЭКО).

Но: в последних двух случаях необходима банковская карта.

По действующему российскому законодательству ресурсоснабжающая организация не обязана обеспечить внесение платы наличными деньгами непосредственно в кассу исполнителя услуги по месту жительства каждого потребителя. То есть взимание ТЭКО с потребителей денег за услуги с помощью платежных агентов (Сбербанка и «Почты России») абсолютно правомерно.

Если абстрагироваться от норм права, ситуация выглядит до банальности простой: коммерческой организации (а все юрлица — поставщики услуг ЖКХ суть коммерсанты) просто финансово невыгодно оборудовать кассы в каждом муниципалитете, территорию которого обслуживает коммунальный монополист.

Пресс-служба Липецкого областного суда так объясняет юридическую неправоту тербунского истца: довод мужчины об отсутствии банковской карты и доступа в сеть Интернет «свидетельствует о выбранном им способе оплаты оказанных ответчиком услуг без использования безналичного расчета и не может влечь ответственность ООО «ТЭКО-Сервис».

Проще говоря, езжай, мужик, в Елец и плати у нас без комиссии. Ну, прокатаешь туда-сюда на автобусе в 2 — 2,5 раза больше, чем заплатишь по квитанции. Кого это волнует?!