Желательно оформить до 1 марта

У меня есть дом. На государственный кадастровый учет он поставлен, а право собственности пока не зарегистрировано. Правда ли, что такие объекты в этом году будут сняты с учета?

Игорь



Как сообщили редакции в пресс-службе Кадастровой палаты по Липецкой области, действительно 1 марта 2022 года истекает срок действия временного статуса объектов недвижимости. В связи с этим сведения о них будут исключены из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Напомним, что до 1 января 2017 года «временный» статус присваивался объектам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы. На данный момент на территории Липецкой области таковых насчитывается более 7 тысяч.

Если документы не оформить до 1 марта 2022 года, его статус в ЕГРН будет изменен на «архивный». Однако это не означает, что объект недвижимости не может быть вновь поставлен на кадастровый учет. Однако чтобы повторно не проводить процедуру образования такого объекта и соответствующие кадастровые работы, специалисты Кадастровой палаты по Липецкой области рекомендуют обратиться в МФЦ с заявлением о государственной регистрации права с приложением необходимых правоустанавливающих документов до 1 марта.

Статус вашего объекта можно узнать, воспользовавшись онлайн-сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта». Также необходимая информация будет доступна в выписке из ЕГРН «об объекте недвижимости», которую можно заказать в МФЦ или дистанционно на сайте Госуслуг и на портале Кадастровой палаты spv.kadastr.ru».