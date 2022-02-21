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ОНЛАЙН-АКЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

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19-23 февраля 2022 года Липецкая область

День защитника Отечества — важный, торжественный праздник. В этот день мы чествуем русского солдата, офицера, генерала, моряка, лётчика — всех, кто стоит на страже мира, защищает рубежи любимой Родины.

ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» организует и проводит на территории Липецкой области акции, в рамках Дня защитника Отечества.

Цели акций: развитие активной гражданской позиции молодёжи, гордость за героическое прошлое своего народа.

Чтобы принять участие в акции «Мой защитник Отечества» необходимо выложить на своей странице ВКонтакте фото своего защитника (это может быть родственник, участвовавший в Великой Отечественной войне, отец, служивший в армии, родственник, работающий спасателем и т.п.) или видео-поздравление со словами благодарности с добавлением единых хэштегов #патриот48 #МойЗащитникОтечества #23февраля, #ЗащитникиОтечества, #НашиЗащитники.

Публикация сопровождается короткой историей об этом человеке. Почему он достоин называться защитником Отечества?

Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-флешмобе «Героям посвящается», где нужно записать видеоролик с собственным прочтением стихов (в том числе авторских), посвящённых историческим героям и героям наших дней, уважению к подвигам, гордости за Родину, любви к Отечеству и разместить в социальных сетях под хэштегами #патриот48, #ГероямПосвящается, #23февраля, #НашиЗащитники.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:

8 (4742) 47-60-71 – ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»

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