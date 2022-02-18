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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ

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18 февраля сотрудники органов внутренних дел, несущие свою службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, отмечают День образования транспортной полиции.

Официальной датой создания этой службы в России считается 18 февраля 1919 года, тогда был подписан декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

Сегодня главными задачами органов правопорядка на транспорте продолжают оставаться борьба с преступностью и террористической угрозой, обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров, профилактика травматизма.

Сегодня состоялось торжественное мероприятие в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте, с учетом всех эпидемиологических требований, на котором правами начальника Управления на транспорте по ЦФО были поощрены 6 сотрудников и 12 — правами начальника Елецкого отдела МВД России на транспорте. Благодарностью главы Липецка и администрации Ельца награждены 13 сотрудников. Начальником Юго-Восточной железной дороги поощрено 5 сотрудников.

Юрий Алексеевич поблагодарил коллег за высокие заслуги в решении оперативно–служебных задач и пожелал семейного благополучия, мирного неба над головой, здоровья и профессиональных успехов, чтобы Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте как прежде на высоком уровне обеспечивал охрану общественного порядка и общественную безопасность на всей территории оперативного обслуживания.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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