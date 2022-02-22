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Читатель спрашивает

Об оплате больничного, если трудишься не в одном месте

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— Я тружусь в двух местах. Когда заболел, взял больничный на основной работе, на другой продолжал выполнять свои обязанности. Однако здесь в бухгалтерии сказали, что из-за пособия по временной нетрудоспособности мне зарплата не предусмотрена. Правильно ли это?
Михаил ИСАЕВ

На вопрос читателя отвечает заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Т. Н. Коровина:
— Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности работающему у нескольких страхователей человеку установлен статьей 13 Федерального закона (от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ), а также соответствующим положением, утвержденным постановлением Правительства РФ (от 15.06.2007 г. № 375).
Выплата по больничному листу и ее размер в этом случае зависят от нескольких факторов.
Так, если на момент болезни человек трудился и на основной работе, и по совместительству у одних и тех же страхователей в течение двух предшествующих календарных лет, то пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются везде. Их размер в этом случае определяется исходя из среднего заработка по каждому месту работы.
Другая ситуация: гражданин трудился у нескольких работодателей, но два последних года — у других. Тогда больничный лист назначается и выплачивается по одному из последних мест работы по его выбору и тоже исходя из среднего заработка.
И, наконец, третий вариант. Если на момент наступления болезни человек по-прежнему трудится в нескольких местах, но в последние два года работал как у этих, так и у других страхователей… В этом случае больничный лист оплачивается ему либо по всем местам работы, либо по одному из последних мест работы по его выбору.
Итог: законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности (и в связи с материнством) лицам, работающим у нескольких работодателей, в период болезни предусмотрена компенсация утраченного заработка. Это делается путем назначения пособия по временной нетрудоспособности либо по всем местам работы (исходя из среднего заработка, полученного у каждого страхователя), либо по одному, но с включением в расчет средств, полученных у других страхователей.
Следовательно, одновременная выплата и больничного листа, и получения заработка по другому месту работы за один и тот же период законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

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