София Новикова и ее нелегкое дело

В 1962 году (60 лет назад) в СССР впервые появились правила для гиревого спорта, популярного сегодня во всем мире вида тяжелой атлетики. В Ельце им увлечены не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Внештатный корреспондент «Красного знамени» встретился с одной из них — призером этапа Кубка Мира — 2021, неоднократной чемпионкой Липецкой области по гиревому спорту Софией Новиковой и побеседовал о ее пристрастии к нелегкому (в прямом смысле этого слова) делу.

Призер этапа Кубка Мира — 2021, неоднократная чемпионка Липецкой области по гиревому спорту София Новикова.



— София, с чего началось твое увлечение гиревым спортом?

— Это все мой папа, Игорь Витальевич! Он у меня мастер спорта СССР, рекордсмен Советского Союза и РФ по гиревому спорту, а сейчас заслуженный тренер России, ведет занятия в елецкой спортшколе «Спартак». Как-то предложил мне пойти с ним на тренировку, я согласилась и с тех пор неравнодушна к «железу» (улыбается).

— С какими трудностями довелось столкнуться, занимаясь силовым видом спорта?

— Вначале нужно усвоить технику выполнения упражнений, ведь именно она играет ключевую роль в развитии атлета. И это порой непросто. Помню, на одной из первых тренировок повредила руку и она потом болела несколько месяцев, но я так увлеклась новым для себя делом, что продолжала заниматься через боль.

— Что дают занятия гиревым спортом, чем он привлекателен?

— Прежде всего физические нагрузки человеку необходимы для здоровья, для поддержания организма в тонусе. А еще мне нравятся соревнования. Там я, как правило, в центре внимания. Многим интересно: как это девушка — и вдруг «качает железо»? У меня часто брали интервью журналисты, в том числе и иностранные. Кроме того, довелось общаться с немалым числом прославленных спортсменов-гиревиков. Это всегда увлекательно и дополнительно мотивирует к дальнейшим занятиям.

— Как ваши близкие относятся к необычному увлечению?

— Папа всегда поддерживает, советует, хвалит, если у меня все хорошо получается. А вот мама с бабушкой настроены не столь оптимистично, считают, что гири совсем не женское дело. Кстати сказать, так думают многие люди, я к этому уже привыкла.

— Какой совет можно дать начинающим атлетам?

— Новичкам нужно регулярно тренироваться и обязательно слушать тренера. Мне довелось видеть парней, наделенных отличными природными физическими данными, но возомнившими себя, эдакими всезнайками в гиревом спорте. Мол, сила есть, ума не надо. Гири такого самодовольного подхода не прощают. Тут без опытного наставника не обойтись. Именно он знает, когда и как спортсмен подходит к своей пиковой форме, что нужно сделать, чтобы ее добиться к началу соревнований. И именно тренер помогает атлету расти, развиваться и совершенствоваться, причем не только физически, но также морально и духовно. Это целое искусство, и знающий наставник тут необходим.

Полина СМЕТКИНА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина