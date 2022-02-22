ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.02.2022
|О подготовке и проведении 23.02.2022 в городском округе город Елец мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
Учитывая особую значимость праздника Дня защитника Отечества для городского округа город Елец, носящего почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», в соответствии с Федеральным законом от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», Указом Президента Российской Федерации от 08.10.2007 № 1347 «О присвоении г. Ельцу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», с постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020 №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры от 21.02.2022 № 17/2022, руководствуясь с Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе город Елец 23.02.2022 мероприятия (акция на Красной площади в 11.00 час.; возложение цветов к Вечному огню на пл. Революции в 12.00 час.; праздничный фейерверк на пл. Победы в 21.00 час. (далее — Фейерверк)), посвящённые Дню защитника Отечества (далее — Мероприятия), с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
2.Председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке улиц Коммунаров, Комсомольской, пл. Победы, пл. Революции, Красной площади, мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Ольшанском, Городском кладбищах и сл. Александровка к проведению Мероприятий.
- Прекратить движение транспортных средств 23.02.2022:
3.1. с 10.30 час. до 12.00 час. на Красной площади на участке от ул. Пушкина до ул. Маяковского (кроме общественного транспорта);
— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.2. с 20.45 час. до 21.30 час. на автомобильном железобетонном мосту через реку Быстрая Сосна в г. Елец на участке от пл. Победы до ул. Пожарной;
— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Рекомендовать:
4.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин):
4.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в местах проведения Мероприятий;
4.1.2. Перекрыть движение транспортных средств на Красной площади на участке от ул. Пушкина до ул. Маяковского (кроме общественного транспорта), на автомобильном железобетонном мосту через реку Быстрая Сосна в г. Елец на участке от пл. Победы до ул. Пожарной.
5. Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить с 20.30 час. до 21.30 час. противопожарную безопасность проведения Фейерверка и дежурство пожарных автомашин.
6. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» с 20.45 час. до 21.15 час. на пл. Победы.
7. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Глава городского округа
город Елец Е.В. Боровских
Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77
ВНОСИТ:
Начальник управления культуры
администрации городского округа
город Елец К.Н. Матюхин
СОГЛАСОВАНО:
|И.о. первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Заместитель главы администрации городского округа город Елец Председатель правового комитета администрации городского округа город Елец Председатель комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец Начальник управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец Управляющий делами администрации городского округа город Елец
|Д.Н. Климов М.В. Селянина Е.В. Ершова А.Ю. Бричеев Н.И. Введенская О.Н. Чаплыгина