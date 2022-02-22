ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.02.2022

О подготовке и проведении 23.02.2022 в городском округе город Елец мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества

Учитывая особую значимость праздника Дня защитника Отечества для городского округа город Елец, носящего почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», в соответствии с Федеральным законом от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», Указом Президента Российской Федерации от 08.10.2007 № 1347 «О присвоении г. Ельцу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», с постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020 №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры от 21.02.2022 № 17/2022, руководствуясь с Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе город Елец 23.02.2022 мероприятия (акция на Красной площади в 11.00 час.; возложение цветов к Вечному огню на пл. Революции в 12.00 час.; праздничный фейерверк на пл. Победы в 21.00 час. (далее — Фейерверк)), посвящённые Дню защитника Отечества (далее — Мероприятия), с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2.Председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке улиц Коммунаров, Комсомольской, пл. Победы, пл. Революции, Красной площади, мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Ольшанском, Городском кладбищах и сл. Александровка к проведению Мероприятий.

Прекратить движение транспортных средств 23.02.2022:

3.1. с 10.30 час. до 12.00 час. на Красной площади на участке от ул. Пушкина до ул. Маяковского (кроме общественного транспорта);

— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.2. с 20.45 час. до 21.30 час. на автомобильном железобетонном мосту через реку Быстрая Сосна в г. Елец на участке от пл. Победы до ул. Пожарной;

— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Рекомендовать:

4.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин):

4.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в местах проведения Мероприятий;

4.1.2. Перекрыть движение транспортных средств на Красной площади на участке от ул. Пушкина до ул. Маяковского (кроме общественного транспорта), на автомобильном железобетонном мосту через реку Быстрая Сосна в г. Елец на участке от пл. Победы до ул. Пожарной.

5. Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить с 20.30 час. до 21.30 час. противопожарную безопасность проведения Фейерверка и дежурство пожарных автомашин.

6. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» с 20.45 час. до 21.15 час. на пл. Победы.

7. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77

ВНОСИТ:

Начальник управления культуры

администрации городского округа

город Елец К.Н. Матюхин

СОГЛАСОВАНО: